İnternetten illegal ilaç satışı

İnternet üzerinden uyuşturucu satılmasının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medya uygulamalarından yanlış kullanımda bağımlılığa yol açan renkli reçeteli ilaçların satıldığı ortaya çıktı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00
İnternetten illegal ilaç satışı
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10 binin üzerinde takipçisinin olduğu gruplarda ilaçlar, elden ya da kargo yoluyla satılıyor. Ayrıca bu tür ilaç satan kullanıcılar, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları da sattıklarını açıkça yazıyor. 

Konuya ilişkin İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Zeki Özcan ve İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Sözcüsü avukat Çağrı Şükrü Uluslu Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

(Zeki Özcan)

Özcan, “Bunların genelde temin yolları ya sahte oluyor ya da bu ürünleri illegal olarak sahte reçetelerle piyasadan almaya çalışıyorlar” dedi. İlaçların yanlış kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Özcan şunları söyledi: “Bunlar zaten takipli ilaç. Bağımlılığa neden olabilir. İlacın internetten alınması doğru değil ve yasak.” 

(Çağrı Şükrü Uluslu)

Uluslu ise şunları söyledi:

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Renkli Reçete ile ilgili çıkardığı genelgedeki ilaçları mevzuata aykırı bir şekilde satan, başkalarına veren, sevk eden, depolayan, satın alan, kişi hakkında TCK madde 188 hükümleri uygulanacağı gibi, bu ilaçları kullanan, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiler hakkında ise TCK madde 191 hükmü uygulanır.” 


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