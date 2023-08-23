E vitamininin sağlığa faydaları
E vitamini, vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bir bileşene sahip olan temel vitamin türlerinden biridir. Peki E vitamininin sağlığa faydaları nelerdir? Gelin birlikte bakalım.
E Vitamini, çeşitli formları olan yağda çözünen bir vitamindir. E vitamini alfa, beta, gama ve delta tokoferolleri içerir.
E vitamini pişirmeye ve ısıya karşı dayanıklıdır. Bu nedenle pişirme sırasında kaybolmazlar. Ancak tahılların kızartılması ve öğütülmesi sırasında E vitaminleri de yok olur ve çoğu bozulur. Bu nedenle E vitamini içeren ürünlerin derin yağda kızartılmadan pişirilmesi ve ağartılmamış tahıl ürünlerinin (tam tahıl ürünleri gibi) tüketilmesi daha sağlıklıdır.
E VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
1- Vücut çalışmasında en önemli antioksidan olan E vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.
2- Beyin, göz, cilt ve dolaşım sistemi sağlığı için önemli bir besin bileşeni olan E vitamini, damar sertliğinden koruyucu etkiye de sahiptir.
3- E vitamini sinir sistemi, kaslar, hipofiz ve adrenal gibi endokrin bezler ve üreme organlarının fonksiyonları için önemlidir.
4- E vitamini biyolojik bir antioksidandır ve damar hastalıkları ile kanserin önlenmesi için gereklidir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı doğal bir koruyucudur ve hücrelerin kendini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.
5- Anti-aging olarak bilinen E vitamini Alzheimer hastalığının etkisini azaltır, cilt yaralarının hızlı iyileşmesini, cildin parlaklaşmasını ve kırışıklıkların azalmasını sağlar.
6- Kan pıhtılaşmasında görev alan proteinlerin üretiminde de görev alan E vitamininin günlük gereksinimi yetişkinler için 8-10 mg'dır.
E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
E vitamini çoğunlukla bitki bazlı yağlarda, kuruyemişlerde, tohumlarda, meyvelerde ve sebzelerde bulunur. E vitamini içeren gıdalardan bazıları şunlardır:
Yer fıstığı, fıstık ezmesi
Ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi yağı
Ayçekirdeği
Buğday tohumu yağı
Avokado
Badem
Pancar yeşillikleri, kara lahana, ıspanak
Balkabağı
Kırmızı biber
Kuşkonmaz
Mango
E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?
E vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur ve sinir sisteminde sinir ağrısı veya nöropati gibi sorunlara neden olabilir.
E vitamini eksikliği genellikle E vitamini bakımından düşük bir diyetten ziyade diyet yağının sindirim süreciyle ilgili bir sorundan kaynaklanır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Dumanlar Çanakkale'yi kapladı!
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- Taksim’de bir ‘para saçma’ hadisesi daha!