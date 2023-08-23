E vitamininin sağlığa faydaları

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:40

E Vitamini, çeşitli formları olan yağda çözünen bir vitamindir. E vitamini alfa, beta, gama ve delta tokoferolleri içerir.

E vitamini pişirmeye ve ısıya karşı dayanıklıdır. Bu nedenle pişirme sırasında kaybolmazlar. Ancak tahılların kızartılması ve öğütülmesi sırasında E vitaminleri de yok olur ve çoğu bozulur. Bu nedenle E vitamini içeren ürünlerin derin yağda kızartılmadan pişirilmesi ve ağartılmamış tahıl ürünlerinin (tam tahıl ürünleri gibi) tüketilmesi daha sağlıklıdır.

E VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1- Vücut çalışmasında en önemli antioksidan olan E vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

2- Beyin, göz, cilt ve dolaşım sistemi sağlığı için önemli bir besin bileşeni olan E vitamini, damar sertliğinden koruyucu etkiye de sahiptir.

3- E vitamini sinir sistemi, kaslar, hipofiz ve adrenal gibi endokrin bezler ve üreme organlarının fonksiyonları için önemlidir.

4- E vitamini biyolojik bir antioksidandır ve damar hastalıkları ile kanserin önlenmesi için gereklidir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı doğal bir koruyucudur ve hücrelerin kendini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

5- Anti-aging olarak bilinen E vitamini Alzheimer hastalığının etkisini azaltır, cilt yaralarının hızlı iyileşmesini, cildin parlaklaşmasını ve kırışıklıkların azalmasını sağlar.

6- Kan pıhtılaşmasında görev alan proteinlerin üretiminde de görev alan E vitamininin günlük gereksinimi yetişkinler için 8-10 mg'dır.

E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

E vitamini çoğunlukla bitki bazlı yağlarda, kuruyemişlerde, tohumlarda, meyvelerde ve sebzelerde bulunur. E vitamini içeren gıdalardan bazıları şunlardır:

Yer fıstığı, fıstık ezmesi

Ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi yağı

Ayçekirdeği

Buğday tohumu yağı

Avokado

Badem

Pancar yeşillikleri, kara lahana, ıspanak

Balkabağı

Kırmızı biber

Kuşkonmaz

Mango

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

E vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur ve sinir sisteminde sinir ağrısı veya nöropati gibi sorunlara neden olabilir.

E vitamini eksikliği genellikle E vitamini bakımından düşük bir diyetten ziyade diyet yağının sindirim süreciyle ilgili bir sorundan kaynaklanır.