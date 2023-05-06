A vitamini eksikliği gece körlüğüne yol açabilir!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 07:00

Vitaminin bir canlının metabolizmasının düzgün çalışması için gerekli olan, az miktarda ihtiyaç duyulan organik bileşikler olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Betül Kaya, vitamin eksikliğinin bireye etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TOKSİNLERİN TEMİZLENEMEMESİNE NEDEN OLUR"

Bilinen 13 vitaminin olduğunu söyleyen Kaya, hangi vitamin eksikliğinin hangi hastalıklara yol açabileceğini şu şekilde sıraladı:

“A vitamini eksikliği: Gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemleri. B1 vitamin eksikliği: Beriberi denen bir tür cilt ve sinir sistemi hastalığı kalp problemleri. B2 vitamini eksikliği: Cilt ve mukoza problemleri (pallegra ve sinir sistemi). B3 vitamini eksikliği: Terleme bozukluğu, egzama baş ağrıları. B6 vitamini eksikliği: Kas ağrısı güçsüzlük ağız çevresinde yaralar. B7 vitamini eksikliği: Saç ve cilt problemleri. B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi, denge bozukluğu. C vitamini eksikliği: Kolajen üretim bozukluğu ve buna bağlı diş eti hastalıkları. D vitamini eksikliği: Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi. E vitamini eksikliği: Çok iyi bir antioksidandır. Eksikliği toksinlerin temizlenememesine neden olur. K vitamini eksikliği: Pıhtılaşma bozulur, kanama olur. Folik asit eksikliği: Nörolojik problemler ve kansızlık olabilir.”

"B12 EKSİKLİĞİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

B12 eksikliğinin etkilerinden bahseden Kaya, “B12 vitamini beyin ve sinir sistemi, kan yapımından görevlidir. Genellikle polikliniğe el, ayak yanması, denge bozukluğu unutkanlık, algıda azalma, enerji düşüklüğü şikâyetleri ile gelen hastalarda B12 eksikliği düşünülebilir. Ayrıca makrositer anemi dediğimiz kan hücrelerinin büyük ama sayıca az olduğu durumlarda da B12 eksikliği akla gelir” açıklamasında bulundu.

"D VİTAMİNİ KAS İSKELET SAĞLIĞINI DESTEKLER"

C ve D vitaminlerinin vücudumuz için önemini anlatan Kaya, şu bilgileri paylaştı:

“C vitamini eksikliği belirtileri deride morarma, diş eti kanaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması şeklinde olur. C vitamini takviyeleri bu durumların azalmasını sağlamasının yanında antioksidan özellikleri nedeniyle bazı kronik hastalıklarda vücudun toksinlere direncinin artırmak için de kullanılmaktadır. D vitamini de kas iskelet sağlığını desteklemek için kullanılmalıdır. Ancak özellikle solunum sistemi enfeksiyonların D vitamini eksikliğinde arttığını gösteren yayınlar bulunması nedeniyle, D vitamini seviyesinin normale getirilmesi bu yüzden de önemlidir. D vitaminin fazlası zehirlenmeye neden olduğundan bilinçsiz kullanılmamalıdır.”