Eczacılık fakültesi sayısı 62’ye ulaştı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerinin yeni mezunlar için ciddi bir istihdam sorunu yarattığına dikkat çekti.

Bu fakültelerin 4 bin 500 öğrenci kontenjanı bulunduğu göz önüne alındığında istihdam anlamında sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalındığını kaydeden Üney, “Ülkemizin artık bir tane bile yeni eczacılık fakültesine ihtiyacı yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise konuya ilişkin “İktidarın ‘her ile bir üniversite’ sloganıyla plansız ve kontrolsüz bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri mesleği erozyona uğratmaktadır. Bu fakülteler, hem eczacı öğretim üyesi ve altyapı konusunda ciddi eksiklikleri beraberinde getirmekte, hem de eczacı işsizliğini körüklemektedir” açıklamasını yaptı.

