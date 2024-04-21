Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
İki takımın da 2'şer galibiyet elde ettiği seride bu maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Final serisinde ilk maçı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçını 3-0'la geçen Fenerbahçe, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Eczacıbaşı serinin 4. maçını 3-0 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Final serisinde 5. karşılaşmayı kazanan takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
FENERBAHÇE KAZANIRSA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON
Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanması halinde 12 yıl sonra şampiyonluğu elde edecek.
Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyon olarak 6 kez kupayı müzesine götürdü.
ECZACIBAŞI, LİG TARİHİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLANI
Eczacıbaşı ise Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunuyor. 1984-1985 sezonunda başlayan ligin ilk 5 yılında şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, son şampiyonluğunu ise 2011-2012 sezonunda elde etti.
ŞAMPİYONLAR
Kadınlar voleybolunda 39 sezonun şampiyonları şunlar:
1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank
1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta
1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta
2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta
2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank
2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet
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