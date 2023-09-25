Epilepsi cerrahisi: Nöbetleri kontrol altına alın!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:55

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:56

Epilepsi nöbetlerinin birçok kişinin hayat konforunu olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür hastaların yaşam kalitesini artırmak için epilepsi cerrahisinin önemli bir seçenek olduğunu vurguladı. Epilepsi cerrahisinin, nöbetlerin şiddetini ve sıklığını azaltmak veya tamamen durdurmak amacıyla gerçekleştirilen bir beyin ameliyatı olduğunu bu cerrahi işlemin bazı hastalarda yüzde yüzlere varan başarı oranlarına sahip olduğunu söyledi.

Epilepsi tedavisinin ilk aşamasının ilaç tedavisi ancak bazı hastalarda ilaç tedavisinin yetersiz kalabileceğini ve bu durumda cerrahi tedavinin gündeme geldiğini ifade etti. İlaç tedavisine rağmen nöbetlerin devam ettiği durumlarda, cerrahi müdahalenin düşünülmesi önemli.

TEDAVİLER UZMAN KONSEYDE TARTIŞALARAK BELİRLENİR

Epilepsi cerrahisi için hastaların önce bir konseyde değerlendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu konseyin beyin, sinir ve omurilik cerrahisi, nöroloji, radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarından oluştuğunu belirtti. Bu uzmanlar, hastanın hangi tür cerrahi müdahaleye uygun olup olmadığını belirlemek için bir araya gelirler.

Epilepsi cerrahisi için genellikle iki farklı yöntem kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Mahmut Akyüz, bunların rezektif cerrahi ve palyatif cerrahi olduğunu açıkladı. Rezektif cerrahi, beynin belirli bir bölümünün çıkarılmasını içerir ve genellikle başarı oranları yüzde yüzlere kadar çıkabilir. Bu cerrahi türü, nöbetlerin meydana geldiği beyin bölgesindeki anormal dokuların çıkarılması amacıyla kullanılır.

Palyatif cerrahi ise nöbetleri tamamen durdurmaktan ziyade nöbet sıklığını azaltmayı hedefler. Bu tür cerrahi işlemler arasında vagus sinirine pil takılması ve kallozotomi gibi yöntemler bulunur.

PEK ÇOK HASTALIKTAN KAÇINILMALI!

Epilepsi cerrahisinin ne kadar süreceğinin, hangi tür ameliyatın uygulanacağına bağlı olarak değişebileceğini belirten uzmanlar, bu ameliyatların erken dönemde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Dirençli epilepsi tanısı konan hastaların zaman kaybetmeden değerlendirilmesi ve cerrahiye uygun olup olmadıklarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Epilepsi cerrahisi sonrası hastaların dikkat etmeleri gereken bazı konular olduğuna da değinen , bu hastaların ateşli hastalıklardan kaçınmaları, sıcak havalarda dikkatli olmaları, aşırı aç ve susuz kalmamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, düzenli ve dengeli bir beslenme programı uygulamalarının da önemli olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, epilepsi cerrahisinin nöbetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olan etkili bir yöntem olduğunu belirten uzmanlar, bu cerrahi işlemin nöbetlerin sıklığını azaltarak hastaların yaşam kalitesini artırabileceğini ve uzun vadeli başarı sağlayabileceğini vurguladı.