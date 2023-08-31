Taksici epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu taksiye almadı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizden çıkan ve epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu iddiaya göre taksiciler üstü ıslak diye almadı. Taksi durağı hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:07
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Olay, geçtiğimiz günlerde Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi. 

Anne H.D. (29) çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi. Bir taksiyi durduran çaresiz kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam” cevabı ile karşılaştı. 

“ÜSTÜNÜZ ISLAK”

Durağa gelen ve yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerden iddiaya göre “Üstünüz ıslak ve sizi alamayız” cevabını aldı. 

İlk durdurduğu taksici geri dönerek zor durumdaki anneye, “Sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye” dedi. Taksici, nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aile taksi durağından şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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