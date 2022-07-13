"Erken yaşlanmayı önlemek için cilt bakımı şart"
Ünlü güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, erken yaşta yaşlanmanın önüne geçmek için cilt bakımının şart olduğunu söyledi.
Mehmet Sait Dalmış, cilt bakımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cilt bakımının çok önemli olduğunu belirten Dalmış, bakımın cildi sağlıklı tutacağını ve kişiye kendini iyi hissettireceğini ifade etti. Dalmış, “Cildinizden en iyi şekilde yararlanmak için, özel ihtiyaçlarınıza hitap eden ürünleri kullanmanız gerekir. Etkili bir cilt bakımı her şeyden önce erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Yaşlandıkça, kolajen üretimimiz yavaşlar ve bu da cilt sarkmasına ve göz ve ağız çevresinde kırışıklıklara neden olabilir. Antioksidan içeren ürünleri düzenli olarak kullanmak, erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri saldırmadan önce etkisiz hale getirerek savaşmaya yardımcı olabilecektir. Bu noktada profesyonel bir cilt bakımı hizmeti almanız, cildinizi koruyacaktır. Cilt bakımı, genel sağlığınızın ve refahınızın önemli bir parçasıdır. Bu sadece iyi görünmekle ilgili değildir! Aynı zamanda iyi hissetmekle de ilgilidir. Düzenli cilt bakımı için zaman ayırmak, stresi azaltmanıza, özgüveninizi artırmanıza ve yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir” dedi.
"CİLT BAKIMI BERABERİNDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR DA GETİRİR"
Cilt bakımının beraberinde önemli kazanımları getirdiğini vurgulayan Dalmış, “Her şeyden önce düzenli aralıklar halinde cilt bakımı yapmak; genel görünümünüzü ve güveninizi geliştirecektir. Erken yaşlanmayı ve kırışıklıkları önlemenize yardımcı olan nitelikli bir cilt bakımı aynı zamanda cildinizi sağlıklı da tutacaktır. Biz Ankara’da da hizmet veriyoruz. Ankara’da cilt bakımı hizmetleri geniş bir şekilde sunuluyor. Böylece cildinizi erken yaşlanmaya, kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine yol açabilecek güneş hasarlarından korumanız da mümkün olacaktır” diye konuştu.
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