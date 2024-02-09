Sadece elektronik sigara tüketenlerde ortaya çıkıyor! Evalı hastalığı nedir? Evalı hastalığı belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:35

Doğrudan elektronik sigara kullanımına bağlı akciğerde hasara yol açan Evalı hastalığının ne olduğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Evalı hastalığı nedir? Evalı hastalığı belirtileri nelerdir?

EVALI HASTALIĞI NEDİR?

Doğrudan elektronik sigara kullanımına bağlı akciğerde hasara yol açan solunum hastalığı tanımlanarak, "E-cigarette and Vaping use Associated Lung Injury (EVALI)" olarak isimlendirildi. Bu hastalık, sadece elektronik sigara tüketirken kişide oluşan akut akciğer hasarı. Daha da çarpıcı sonuç ise, hastanın son üç ay içinde, bir hafta gibi kısa bir süre bile elektronik sigara içme öyküsü bulunması bu hastalığa yakalanması için yeterli bir sebep.

EVALI HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Son 90 gün içinde elektronik sigara ve türevlerinin kullanılması halinde, kişide balgam, öksürük, nefes darlığı, ateş, bulantı, kusma, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık semptomlarının varlığında ve akciğer grafisinde her iki tarafta zatürre görünümü olduğunda artık bu kişiye EVALI tanısı konuluyor.