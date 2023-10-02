Fahrettin Koca'dan Covid-19'dan yaşamını yitiren başhekime ilişkin açıklama

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:15

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutoğlu’nun Covid nedeniyle ölümüne ilişkin, “Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin’in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bu propagandanın Eris varyantı tedbir uygulanmasına ve aşı kampanyalarının başlatılmasına yönelik olduğunu dile getiren Koca, “Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor. Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi? Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere ’sosyal bir depresyona’ sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur” ifadelerini kullandı.

"KAPANMA BENZERİ TEDBİRLER ASLA UYGULANMAYACAK"

Koca, “Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında “Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı etik dışı emel sahiplerinin dilinde” ifadelerine yer veren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan üç ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur. Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.”