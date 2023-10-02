Mersin'de iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu!

Mersin’de kalabalık 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:47
Mersin'de iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu!
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Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı Cumhuriyet Polis Merkezi yakınlarında kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaklaşık 25-30 kişilik grup arasında çıkan kavgada birden fazla silah kullanıldı.

2 kişinin yaralandığı olayda, silahlı şahıslar olay yerinden uzaklaşırken de ateş etmeye devam etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bu arada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenilen silahlı kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 25-30 kişilik kalabalık bir grubun önce birbirlerine tekme tokat saldırdıkları, ardından kavgaya karışan 1 şahsın karşı tarafa yakın mesafeden silahla ateş ettiği ve karşı grubun da aynı şekilde silahla karşılık verdiği anlar yer aldı.

Görüntünün devamında ise 4 silahlı gencin, karşı gruba rast gele ateş açarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.


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