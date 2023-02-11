Fahrettin Koca'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama: Salgınlara karşı önlem alındı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 21:12

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 21:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük depremin ardından alınan yeni kararları duyurdu.

6 Şubat'ta sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17.00 itibarıyla 22 bin 327'ye yükseldi. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Bakan Koca, yaptığı basın açıklamasında, salgın hastalıklar, gönüllü sağlık personeli ve depremzede yakınları bulunan sağlık personellerine ilişkin alınan son kararları açıkladı.

Koca, şunları kaydetti:

“Tüm deprem bölgesinde sağlık sistemi çalışıyor. Gönüllü olmak isteyen sağlık görevlileri İl Sağlık Müdürlüklerine bilgi vermelidir. Afet bölgesinde mobil eczaneler hizmete başladı. Depremzede yakınları bulunan sağlık personeli için idari izinli sayılacak düzenleme hazırlandı. Bölge hastanelerimizde acil hastalarımız azalmış durumdadır. Bölgede saldın hastalıklara karşı önlem alınıyor, kuduz ve tetanos aşıları bölgeye sevk edildi.”