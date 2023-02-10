Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Can kaybı 20 bin 213'e yükseldi!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 213'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 80 bin 52 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:46
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Can kaybı 20 bin 213'e yükseldi!
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Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.42 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkım meydana getiren depremde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.


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