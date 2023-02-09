Son Dakika... Bakan Koca açıkladı: Can kaybı sayısı 17 bin 406'ya yükseldi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 22:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 22:29

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesindeki sevkıyatlara ilişkin bilgi verirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mevcut can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca saat 22.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini yaralı sayısının da 71 bin 866'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe tablonun vehameti de maalesef büyüyor. Bu acıyı tarif etmemin mümkün olmadığının farkındayım. Son durumu paylaşmak gerekirse Kahramanmaraş 4 bin 879 vefat, 9 bin 243 yaralı. Gaziantep, 2 bin 141 vefat, 11 bin 563 yaralı. Şanlıufa, 304 vefat, 4 bin 663 yaralı. Diyarbakır, 212 vefat, 899 yaralı. Adana, 408 vefat, 7 bin 450 yaralı. Adıyaman, 3 bin 105 vefat, 11 bin 778 yaralı. Malatya, 289 vefat, 7 bin 300 yaralı. Osmaniye, 878 vefat, 2 bin 224 yaralı. Hatay, 5 bin 111 vefat, 15 bin 613 yaralı. Kilis, 74 vefat, 754 yaralı. Elazığ, 5 vefat, 379 yaralı olmak üzere an itibarıyla toplam 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti, 71 bin 866 vatandaşımız yaralandı."