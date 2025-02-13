Faydaları saymakla bitmiyor: Düzenli tüketilirse bağırsak kanseri riskini azaltıyor!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:42

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:46

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun’un yaptığı araştırmada, kolorektal kanserlerin insidans ve mortalitesinin dünya çapında artış gösterdiği vurgulandı. Ancak, ABD’de yürütülen yeni bir araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyomundaki olumlu değişikliklerle kolorektal kanseri engellemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

YOĞURT TÜKETİMİ VE KOLOREKTAL KANSER ARASINDAKİ BAĞLANTI



Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, haftada iki porsiyon ya da daha fazla yoğurt tüketiminin, kolorektal kanser oranlarının daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu buldu. Çalışma, 100 binden fazla kadın ve 51 bin erkek üzerinde yapılan on yılı aşkın bir takip süresine dayanıyor.





Yoğurtta bulunan Bifidobacterium türü bakterisinin, kolorektal kanser riskini azaltmada etkili olabileceği belirlendi. Çalışma, haftada iki porsiyon ya da daha fazla yoğurt tüketen katılımcılarda bu tür tümörlerin görülme sıklığının yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR



Araştırmacılar, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek proksimal kolon kanseri riskini azaltabileceğini belirtti. Ancak, kesin bir sonuca varmak için daha fazla temel bilim ve toplum sağlığı araştırmalarına ihtiyaç olduğu ifade edildi.