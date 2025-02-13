Faydaları saymakla bitmiyor: Düzenli tüketilirse bağırsak kanseri riskini azaltıyor!
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, düzenli yoğurt tüketmenin bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini dile getirdi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun’un yaptığı araştırmada, kolorektal kanserlerin insidans ve mortalitesinin dünya çapında artış gösterdiği vurgulandı. Ancak, ABD’de yürütülen yeni bir araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyomundaki olumlu değişikliklerle kolorektal kanseri engellemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
YOĞURT TÜKETİMİ VE KOLOREKTAL KANSER ARASINDAKİ BAĞLANTI
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, haftada iki porsiyon ya da daha fazla yoğurt tüketiminin, kolorektal kanser oranlarının daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu buldu. Çalışma, 100 binden fazla kadın ve 51 bin erkek üzerinde yapılan on yılı aşkın bir takip süresine dayanıyor.
Yoğurtta bulunan Bifidobacterium türü bakterisinin, kolorektal kanser riskini azaltmada etkili olabileceği belirlendi. Çalışma, haftada iki porsiyon ya da daha fazla yoğurt tüketen katılımcılarda bu tür tümörlerin görülme sıklığının yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR
Araştırmacılar, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek proksimal kolon kanseri riskini azaltabileceğini belirtti. Ancak, kesin bir sonuca varmak için daha fazla temel bilim ve toplum sağlığı araştırmalarına ihtiyaç olduğu ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Çorlu'daki 'baba' vahşetinde yeni ayrıntılar
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'
- Trump'ın gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
- Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu