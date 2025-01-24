Uzmanı açıkladı: ‘Bağırsaklardaki bağışıklık hücreleri, mikroplara karşı kalıcı savunma sağlıyor’

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:56

Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı mücadelede, bağırsakların kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Özdil, “Bağırsaklar yalnızca sindirimin değil, bağışıklık sistemimizin de merkez üssü. Son araştırma, bağırsaklarda yerleşik bağışıklık hücrelerinin mikroplara karşı hem hızlı hem de kalıcı savunma sağladığını ortaya koydu” dedi.

Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı mücadelede, bağırsakların kritik bir öneme sahip olduğu, yeni bir bilimsel çalışmayla bir kez daha ortaya kondu. ABD’de Allen Enstitüsü, La Jolla İmmünoloji Enstitüsü ve UC San Diego tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan bu çalışma, bağırsaklardaki bağışıklık hücrelerinin bulundukları yere göre farklı görevler üstlendiklerini gösteriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Özdil, “Bağırsaklarımız yalnızca sindirim sistemimizin bir parçası değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin de kritik bir bileşeni. Bu araştırma, bağırsaklarda yerleşik bağışıklık hücrelerinin mikroplara karşı hem anında hem de uzun vadeli savunma sağladığını göstererek, sağlık alanında yeni tedavi yaklaşımlarının önünü açıyor” dedi.

"ENFEKSİYONLAR VE KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇICI OLABİLİR"

Prof. Dr. Özdil, “Bağırsaklarımızdaki bu savunma hücreleri, bir askeri üs gibi çalışıyor. Dış dünyadan gelen mikroplarla sürekli temas halinde olan bağırsaklarımız, bu hücreler sayesinde enfeksiyonlara karşı ilk ve en etkili savunmayı oluşturuyor. Bu çalışma, bağışıklık sisteminin yalnızca vücudumuzu korumakla kalmadığını, aynı zamanda bulunduğu ortamın ihtiyaçlarına göre nasıl adapte olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bilgi, özellikle iltihaplı bağırsak hastalıkları, enfeksiyonlar ve kronik hastalıkların tedavisinde çığır açıcı olabilir” diye konuştu.

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI BAĞIRSAK ODAKLI TEDAVİLER

Çalışmada, bağırsağın yapısındaki farklı bölgelerde yerleşik bağışıklık hücrelerinin iki ana görev üstlendiği keşfedildi:

Hızlı Savunma (Nöbetçiler): Bağırsak yüzeyindeki villus adı verilen çıkıntıların uçlarında konumlanan bağışıklık hücreleri, istilacı mikroplara karşı ilk saldırıyı gerçekleştiriyor ve enfeksiyonun yayılmasını önlüyor.

Uzun Süreli Bağışıklık (Yedek Kuvvetler): Daha derin bölgelerdeki kriptlerde bulunan bağışıklık hücreleri ise uzun vadeli savunma sağlıyor ve vücudu tekrar eden enfeksiyonlara karşı hazırlıklı hale getiriyor.

Araştırmacılar, gelişmiş genetik analiz yöntemleriyle bağışıklık hücrelerinin konumlarına özgü görevlerini yönlendiren talimatları haritalandırdı. Bu bilgiler, bağışıklık sistemini güçlendirecek tedavi ve aşıların geliştirilmesi için umut vadediyor.