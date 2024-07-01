Fiyatlar aşırı artınca Türkiye’ye hasta gelmez oldu, yüzde 15 küçülme bekleniyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Türkiye bu alandaki fiyat avantajını kaybetti. Almanya’dan bir kişi Türkiye’ye geliş gidiş uçak bileti parasıyla artık gidip İspanya’da saç ektirebiliyor. Türkiye’deki yetişmiş çalışanlar ise yurtdışında çalışmayı tercih etmeye başladı.

6 Şubat depremlerinin etkisi, Türkiye’de fiyatların fahiş şekilde artması ve İsrail-Filistin savaşı nedeniyle sağlık turizminin bu yılı en az yüzde 15 daralma ile yaklaşık 3.5 milyar dolarlık gelirle kapatması bekleniyor. Önceki yıllarda Türkiye yılda yaklaşık 2 milyon sağlık turisti ağırlarken bu sayının da ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Sektör uzmanlarına göre saç ekim merkezleri kapılarına bir bir kilit vuruyor ya da devren satılığa çıkıyor.

TEKNİSYEN SAÇ EKİYOR

Sektörde ciddi şekilde merdiven altı hizmet de var. Normal markalı bir klinikte ya da hastane ortamında 2 bin 500-3 bin dolara yapılacak saç ekim işlemi merdiven altı yerlerde bin dolar civarında bir rakama yapılıyor.

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler’e göre sağlık-anestezi teknikeri, hemşire, sağlık memuru bir yer kiralayarak saç ekimi yapabiliyor. Terziler, merdiven altı iş yapan yaklaşık 2 bin işletmenin olduğunu vurgulayarak saç ekimini gerçek anlamda doktorlar ve uzmanlar vasıtasıyla yapan kurum sayısının da 30’u geçmediğini belirterek şunları söyledi:

“Son yıllarda saç ekimi için Avrupa’ya gidip çantacı gibi çalışanlar, yarım yamalak işler yaptı. Bu alanda Türkiye algısı zarar gördü. Maalesef sektörde, merdiven altı olayını kapatmazsak algımız düzelmeyecek. 2024’ün başında devren satılık saç ekim klinikleri görmeye başladık. İnsanlar sürümden kazanmak yerine kalite ile para kazanmalı. Klinikler Ar-Ge’ye yatırım yapmalı.”

TÜRKİYE PAHALANDI

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat sağlık turizminde Türkiye’nin fiyat avantajını kaybettiğini vurgulayarak “Türkiye bu alanda pahalı bir ülke oluyor. Saç ekimi için Almanya’dan Türkiye’ye gelmek isteyen biri ödeyeceği uçak bileti parasıyla gidip İspanya’da işlemi yaptırıyor. Plastik cerrahi işlemlerinde ayrıca yüzde 20 KDV ödüyorlar. O yüzden de hasta gelmiyor” dedi. Merdiven altı işlemlere karşı da yurttaşın dikkatli olması gerektiğini anlatan Bahat, böyle giderse hasta sayısında dramatik düşüşle karşılaşılabileceğini vurguladı.

