20 yaş dişi nedir? 20 yaş dişleri çekilmeli mi?
Ağız ve diş sağlığı hakkında en merak edilen konulardan biri 20 yaş dişleri. 20 yaş dişlerinin çıkardığı sorunlar, kişinin günlük hayatında yürüttüğü aktivitelerini kısıtlayabiliyor. 20 yaş dişlerinin ne zaman çekilmesi gerektiği ise araştırılıyor. İşte, uzmanından açıklamalarla 20 yaş dişleri...
20 yaş dişi nedir?
20 yaş dişleri ağızda en son çıkan dişlerdir. Bu dişler ağızın en arkasındaki 3. azı dişleridir. Sağ-sol, alt-üst olmak üzere ağızda 4 adet 20 yaş dişi bulunur. Sağlıklı bir şekilde çıkamayan bu dişler genel açıdan çene yapısına uyum sağlamamaları sebebiyle çoğu kişilerde ağrı, apse ve rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca yarı gömülü ya da gömülü olarak ağızda kalabilir ve ağızdaki yetersiz alan sebebiyle diğer dişlerde ve ağız içinde birçok olumsuz duruma neden olabilirler.
Ancak kişinin çene yapısı uygunsa, 20 yaş dişleri için azı dişlerinin arka kısmında yeterli çıkış alanı varsa bu dişler tam olarak da çıkabilir.Tam olarak çıkan bu dişler herhangi bir soruna neden olmazlar. Ama çoğu kişinin ağzında 20 yaş dişleri için yeterli yer yoktur.
20 yaş dişi çıkışının belirtileri neler?
20 yaş dişlerinin çıkışı ya da gömülü kalmasına bağlı olarak en sık görülen belirtileri şunlardır: Diş etinde ve dişte ağrı oluşumu, diş hassasiyeti, çenede ağrı, lenf bezlerinde şişme, kötü ağız kokusu.
20 yaş dişlerinin tespiti için ağız ve diş muayenesinden sonra diş röntgeni çekilir. Bu röntgen sayesinde bütün dişlerin kökleriyle beraber mevcut kemik yapıları, açıları ve gömülü olan dişler net olarak görüntülenir.
20 yaş dişleri çekilmeli midir?
Uzmanından yapılan açıklama şı şekilde: ''Doğru pozisyonda olmayan 20 yaş dişleri çekilmelidir. 20 yaş dişi ameliyatlarında ilgili bölgeye lokal anestezi uygulanır. Dişin etrafındaki kemik uygun görülürse kaldırılır ve diş çekilir. Diş çekildikten sonra bölgeye dikiş atılır. Bu dikişler 7-10 gün arasında alınır. Diş hekimi gerekli görürse operasyondan sonra antibiyotik ve ağrı kesici ilaç yazabilir.''
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