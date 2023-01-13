20 yaş dişi nedir? 20 yaş dişleri çekilmeli mi?

20 yaş dişi nedir?

20 yaş dişleri ağızda en son çıkan dişlerdir. Bu dişler ağızın en arkasındaki 3. azı dişleridir. Sağ-sol, alt-üst olmak üzere ağızda 4 adet 20 yaş dişi bulunur. Sağlıklı bir şekilde çıkamayan bu dişler genel açıdan çene yapısına uyum sağlamamaları sebebiyle çoğu kişilerde ağrı, apse ve rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca yarı gömülü ya da gömülü olarak ağızda kalabilir ve ağızdaki yetersiz alan sebebiyle diğer dişlerde ve ağız içinde birçok olumsuz duruma neden olabilirler.