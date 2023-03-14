Avokadonun faydaları nelerdir?
Ülkemizde Akdeniz bölgesin de yetiştirilmektedir. Sadece erişkin kişiler için değil, besin değerleri nedeniyle çocuklar ve bebekler içinde tüketimi son derece yüksek meyveler arasındadır.
İçerdiği fligram maddesi sayesinde, akciğer, bağırsak ve cilt dokusunu yenilenmesini sağlar. 3 ay boyunca günlük 1 avokado yendiğinde bağırsak duvarını onarma olasılığı vardır.
Kanserle savaşır
Dünya da yapılan birçok araştırmalar neticesinde, avokadonun kansere engel olduğunu gösteriyor. Ayrıca kemoterapinin etkilerini azalttığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Prostat kanserinin büyümesini engellediğini göstermiştir. Avokadoda bulunan oleik asit meme kanserinin önlenmesinde etkilidir.
Sindirimi düzenler
Doğal lif içeren bir yiyecek olmasından dolayı kabızlığı önler, sindirim sistemini düzenler, kolon kanseri riskini de azaltmaktadır.
Kilo kontrolünü sağlar
Avokado içeriğindeki besin değerleri sebebiyle çok iyi bir besin kaynağı olmakla birlikte gerek yemeklere gerek salatalara, ya da kendi başına olacak şekilde bir çok şekilde tüketime müsaittir. İçerisindeki.
Depresyon riskini azaltır
Aşırı homosistein, kendinizi iyi hissetmenizi ve serotonin, dopamin, norepinefrin hormonlarının üretimini engelleyebilir, aynı zamanda uyku ve iştaha da olumlu etkileri bulunmaktadır.
Kalp için faydalıdır
Avokadonun içeriğinde bulunan bir çok mineral kalbi canlı ve dinç tutmayı sağlar. İçeriğinde bulunan folat, kalp sağlığı bakımından önemlidir. Günlük bir fincan avokado, folat ihtiyacını karşılar.
Cilt ve saç sağlığına direk etkide bulunur
Avokadonun içinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde deri sağlığını korumaktadır. Cilde uygulandığında cildinize yumuşaklık ve esneklik kazandırmaktadır. Etkin bir cilt rahatlatıcı olan avokado aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korumaktadır ve oluşan güneş yanığı tedavisinde de kullanılmaktadır. Cilde bir diğer faydası da ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesine yardımcıdır. Saçlara bakım yaparak canlılık kazandırmasıdır. Saç diplerini besleyerek dökülmelere ve deri sorunlarına engel olmaktadır.
Bebeklerin sağlığını destekler
Özellikle bol miktarda protein içerdiği için bebek sağlığında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin olması bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına oldukça yararlıdır. Avokadonun içinde bulunan folat bebekler içinde gereklidir.
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