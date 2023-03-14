Avokadonun faydaları nelerdir?

Cilt ve saç sağlığına direk etkide bulunur

Avokadonun içinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde deri sağlığını korumaktadır. Cilde uygulandığında cildinize yumuşaklık ve esneklik kazandırmaktadır. Etkin bir cilt rahatlatıcı olan avokado aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korumaktadır ve oluşan güneş yanığı tedavisinde de kullanılmaktadır. Cilde bir diğer faydası da ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesine yardımcıdır. Saçlara bakım yaparak canlılık kazandırmasıdır. Saç diplerini besleyerek dökülmelere ve deri sorunlarına engel olmaktadır.