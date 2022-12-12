Beyaz çay nedir? Beyaz çayın faydaları nelerdir?
Beyaz çay ana vatanı Hindistan’ın Assam Eyaletindendir. Beyaz çay da tıpkı siyah ve yeşil çay gibi aynı çay bitkisinden üretilmektedir.
Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara beyaz çay hakkında bilgiler verdi.
Bahar geldiği zaman çiçek açmayan bu bitkinin yaprakları ve tomurcukları toplanmaktadır. Özellikle yeşil çay, siyah çay gibi oksidasyon işleminden geçirilmemektedir. Hiçbir ısıl işleme tabi tutulmayan bu nadide tomurcuklar, doğal ortamda kurutulmaktadır. En az işlenmiş çay çeşidi olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle beyaz çaya antioksidan özelliğini veren kateşinler, beyaz çayda aynen kalırken yeşil çayda ki soldurma, siyah çaydaki soldurma ve oksidasyon işlemlerinden dolayı değişime uğramamaktadır. Yani beyaz çay, antioksidanlar yönüyle diğer çaylardan olumlu bağlamda ayrılmaktadır.
Aynı zamanda beyaz çay pek çok çaydan daha az miktarda kafein içermektedir. Bu nedenle kafein tüketimini azaltmak isteyenler için harika bir tercih olacaktır.
Yazın bu zorlu sıcak günlerinde bizleri serinletecek harika bir detoks tarifi kulağa hoş geliyor değil mi?
İşte antioksidan deposu ve ödem atımına yardımcı olacak beyaz çay ile detoks suyu…
Gerekli malzemeler:
4 yemek kaşığı beyaz çay
1 litre su
1 yeşil elma
1/2 limonun suyu
3 adet çubuk tarçın
1 tatlı kaşığı zerdeçal
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