Bitki çaylarının faydaları neler? Hangi bitki çayları tüketilmeli?
Bitki çaylarının, dozunda tüketildiği takdirde şifalı etkileri olduğu yüz yıllardır biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen bitkiler, sıcak suyla demlenip fincanlarımızla buluşuyor. Her bitki çayının faydasını bilmek ve bu doğrultuda tüketmekse oldukça önemli. İşte yaydığı nefis kokular ve sıcacık enerjileriyle, iyileştirici bitki çayları...
BİTKİ ÇAYLARI NASIL TÜKETİLMELİ?
Her bitkinin içerdiği aktif madde farklıdır. Bir bitkinin sağladığı yararı diğer bitki bazen destekleyebiliyor bazen de ters etki yaratabiliyor. O nedenle bilinçsizce her şeyi karıştırarak tüketmek yanlıştır. Buna sinerjik etki deniyor. Örneğin ıhlamur gibi karaciğere etkili olan bir kimyasal içerenin yanında onun etkisini azaltıcı başka bir bitkiyi yanlışlıkla kullandığımızda boş yere tüketmiş oluruz. Hatta bazı durumlarda da sinerjik etki yerine ters etkiler yani birinin aktivitesini tamamen etkileyip daha zararlı türler üretebilir. Bitki çayları hazırlanırken kaliteli porselen demlik ya da fincan tercih edilmelidir. Özellikle uçucu bileşenlere sahip bitki çaylarının hazırlanmasında kapaklı fincan kullanılması öneriliyor. Porselen demliğe önce çayı yapılacak bitki konmalı ve üzerine gerekli miktarda su eklenmeli. Genellikle bir tatlı kaşağı kuru veya bir avuç taze bitki için 250 mililitre su kullanmak gerekir. Keyfi içilecek çay, kaynatılmış suya batırmak suretiyle bekletilip içilebilir. Şifa amacıyla kullanılacak çayın ise bitkilerin şifalı kimyasallarını ayırıp suya karışması için daha uzun süre yani yaklaşık 15 dakika bekletilmesi gerekir.
Gül çayı
Gül çayı, antioksidan açısından güçlü olduğu için vücuttaki serbest radikalleri temizliyor ve boğaz ağrısını, yüksek ateşi ve öksürüğü hafifletiyor. Çayı hazırlamak için sıcak suya kuru gül tomurcuklarını atıp, birkaç dakika demlenmesini beklemek gerekiyor.
Çiçek açan çay
Çiçek açan çay (blossom tea), sıcak suyun içine koyduktan sonra çiçek açan bir çay. Yeşil çay yapraklarının Yasemin ve Gül çiçeklerinin etrafına dikilmesiyle elde edilen bu çay, sakinlik sağlıyor, tokluk hissi veriyor, yorgunluk hissini alıyor ve vücut direncine katkı sağlıyor.
Yasemin çayı
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan yasemin çayı, kalp ve damar sağlığına destekleyici etkide bulunuyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren çay, kas ağrılarına da iyi geliyor. Hoş kokusuyla bilinen yasemin çayı, aromasıyla mest ediyor.
Nane çayı
Taze nane yapraklarını sıcak suda kaynatıp, yaklaşık 15 dakika demlenmesiyle elde edilen nane çayı, sakinleştiriyor ve mide bulantılarını azaltıyor. Ferahlatıcı etkisiyle bilinen çay, soğuk algınlığına da iyi geliyor.
Ahududu çayı
Kurutulmuş ahududu yapraklarından elde edilen bu ahududu çayı, mide ağrılarını hafifletiyor ve vücuttaki krampların azalmasına yardımcı oluyor. Ahududu çayını, tadını yumuşatmak için bal ve limon ekleyerek tüketebilirsiniz.
Kuşburnu çayı
Kurutulmuş kuşburnudan elde edilen çay, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve gribe iyi geliyor. Kuşburnu çayı, zellikle soğuk havalarda tüketilebilir.
Matcha çayı
İçerisindeki yüksek klorofil sayesinde kanı temizleyen matcha çayı, kimyasal toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Normal çaydan çok daha fazla kafein içeren matcha çayı, mümkünse uyku saatine yaklaşmadan tüketilmeli.
Zerdeçal çayı
Bağışıklık sistemine katkı sağlamasıyla bilinen zerdeçal çayı, karaciğerin kendi kendini temizlemesine yardımcı oluyor ve kalp hastalıklarını önlüyor. Zerdeçal çayı, soğuk havalarda enfes bir seçenek.
Papatya çayı
Farenjit rahatsızlığında oldukça olumlu etkileri olan papatya çayı, kandaki pıhtılaşmanın da önüne geçiyor. Bağışıklık sistemini destekleyen papatya çayı, emziren anneler tükettiğinde, bebeklere rahat bir uyku çekmelerinde yardımcı oluyor.
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