Bitki çaylarının faydaları neler? Hangi bitki çayları tüketilmeli?

Bitki çaylarının, dozunda tüketildiği takdirde şifalı etkileri olduğu yüz yıllardır biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen bitkiler, sıcak suyla demlenip fincanlarımızla buluşuyor. Her bitki çayının faydasını bilmek ve bu doğrultuda tüketmekse oldukça önemli. İşte yaydığı nefis kokular ve sıcacık enerjileriyle, iyileştirici bitki çayları...

BİTKİ ÇAYLARI NASIL TÜKETİLMELİ?

Her bitkinin içerdiği aktif madde farklıdır. Bir bitkinin sağladığı yararı diğer bitki bazen destekleyebiliyor bazen de ters etki yaratabiliyor. O nedenle bilinçsizce her şeyi karıştırarak tüketmek yanlıştır. Buna sinerjik etki deniyor. Örneğin ıhlamur gibi karaciğere etkili olan bir kimyasal içerenin yanında onun etkisini azaltıcı başka bir bitkiyi yanlışlıkla kullandığımızda boş yere tüketmiş oluruz. Hatta bazı durumlarda da sinerjik etki yerine ters etkiler yani birinin aktivitesini tamamen etkileyip daha zararlı türler üretebilir. Bitki çayları hazırlanırken kaliteli porselen demlik ya da fincan tercih edilmelidir. Özellikle uçucu bileşenlere sahip bitki çaylarının hazırlanmasında kapaklı fincan kullanılması öneriliyor. Porselen demliğe önce çayı yapılacak bitki konmalı ve üzerine gerekli miktarda su eklenmeli. Genellikle bir tatlı kaşağı kuru veya bir avuç taze bitki için 250 mililitre su kullanmak gerekir. Keyfi içilecek çay, kaynatılmış suya batırmak suretiyle bekletilip içilebilir. Şifa amacıyla kullanılacak çayın ise bitkilerin şifalı kimyasallarını ayırıp suya karışması için daha uzun süre yani yaklaşık 15 dakika bekletilmesi gerekir.