Biber gazından etkilenmemek için alınabilecek önlemler!

FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK

Polis müdahalelerinde 2 adet gaz kullanılmakta:



1- CS gazı (aslında gözyaşartıcı gazlar grubunda yer alan ancak yanlışlıkla biber gazı diye bilinen gaz) özellikle gözleri yakar ve soluk almayı zorlaştırır.

2- CR gazı: özellikle ciltte yoğun yanma ve kaşıntı hissi meydana getirir ve daha yoğun soluk almakta zorluk yaratır.