Kimya Mühendisleri Odası'ndan biber gazı açıklaması: Savaş halinde dahi kullanımı yasaklanmalıdır

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:52

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:52

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonlara karşı yapılan eylemlere yönelik polis müdahalelerinde yoğun şekilde kullanılan biber gazıyla ilgili bir açıklama yaptı.

KMO İstanbul Şubesi tarafından konuyla ilişkin yayınlanan raporda, "toplumsal gösterileri bastırmak için kullanılan kimyasalların, uluslararası sözleşmelerde de belirtildiği gibi kimyasal savaş ajanı sınıfına girdiği" belirtilerek şöyle denildi:

“1925 tarihli Cenevre Protokolünü genişleten bir Sözleşme olan 1993 tarihli Kimyasal Silah Sözleşmesi kimyasal silahların geliştirilmesini, üretimini, stoklanmasını ve kullanımını yasaklar. Sözleşme, zehirli kimyasal maddeleri; “insanlar ve hayvanlarda ölüme, daimi hasara ya da geçici olarak etkisiz hale gelmelerine neden olacak herhangi bir kimyasal madde” olarak tanımlamaktadır.

Sözleşmenin 2/9-d maddesinde; kimyasal silah sınıfında görülen bazı kimyasalların “yerel gösterilerin” kontrolü de dâhil olmak üzere, “yasanın uygulanması” amacıyla kullanılabileceği düzenlenmekte ancak gösteri kontrol ajanlarının savaş halinde dahi kullanımı yasaklanmaktadır.

Özellikle, kitlelerin dağıtılması esnasında gündeme gelen, geniş alanlara yayılmak üzere zehirli kimyasalların sırtta taşınan yahut araçlarda depolanan spreyler vasıtasıyla yahut tazyikli su aracına veya hava aracına bağlanan fırlatma mekanizmaları aracılığıyla ya da sisleme yapma ile fırlatılarak kullanılması, “nitelik ve nicelik sınırlamaları” gereği “yasa uygulamasına dayalı” istisna olarak değerlendirilmeyip Sözleşmeye aykırı uygulamayı gündeme getirmektedir.”

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