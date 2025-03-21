Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale: Polis biber gazı kullandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki kalabalığa seslenmesi sırasında, Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyen gruba polis biber gazlı müdahalede bulundu.

Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale: Polis biber gazı kullandı!
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İrem Karataş
Yayınlanma: 21.03.2025 - 22:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde yüzbinlerce yurttaş başta Saraçhane Meydanı olmak üzere, yurdun dört bir yanında bir araya geldi.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Ancak başta İstanbul Üniversitesi önünde bir araya gelen onbinlerce üniversiteli olmak üzere, kentin çeşitli yerlerinde bir araya gelen yurttaşlar Saraçhane Meydanı'nda buluştu. Kalabalık noktalardan biri de Bozdoğan Kemeri oldu.

BOZDOĞAN KEMERİ'NDEKİ GRUBA GAZLI MÜDAHALE!

CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'de konuştuğu sıralarda, Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etti.

Polis, gençlere biber gazı sıktı. O anlar kameralara yansıdı.


Etiketler: #taksim #Bozdoğan Kemeri #Biber gazı

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