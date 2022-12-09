Bitki çayları kış hastalıklarına kalkan oluyor

Duygu Özbay, insanları yüzyıllardır hastalıklardan koruyan bitki çaylarının faydalarını şöyle anlattı:

EKİNEZYA

Yapılan araştırmalar, papatyagiller familyasına ait ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirirken, grip virüsü gibi ortak patojenlere karşı koruyucu etkisi olduğunu da göstermektedir. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yollarının yanı sıra migren ve anksiyete gibi sorunların gelişmesine karşı da etkilidir.