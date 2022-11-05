Damar sağlığı nasıl korunur? Kalp ve damar sağlığı için nelere dikkat edilmeli?

Toplumumuzda ölümlerin en önemli nedeni kalp ve damar hastalıkları ve bunların sonuçlarıdır. Yüksek tansiyonu şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, kilolu olmak ve sigara içmek en önemli risk faktörleridir. Sağlıklı bir beslenme ile hem bu risk faktörleri hem de damar sertliği engellenebilir.

Kalp ve damar sağlığı için nelere dikkat edilmeli?

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Arslandağ konu hakkında bilgiler verdi.

Kalp Sağlığı nedir?

Vücudumuzun kan pompası olan kalbimiz yoğun bir damar ağına sahiptir. Bu damarlarda akan kanın akışını engelleyen bir sorun olması kalp sağlığının bozulduğu anlamına gelir. Sadece kalp damarlarında da olmaz, başta beyin, böbrek ve uzuv damarları da etkilenir.

Yağlar, vücudumuzun temel yapı taşıdır. Sağlıklı insanların hem kan dolaşımında hem de hücrelerinin yapı taşlarında yağ bulunur. Ancak kanda dolaşan kolesterol ve yağ miktarı artarsa damarlarda birikim yapabilir. Fazla olan kolesterol damar duvarında birikir ve en sonunda damarı tıkar. Tıkanan damar hangi organı besliyorsa o organda işlev kaybı olur.