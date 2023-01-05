Hamilelikte ödem neden olur? Hamilelikte ödemden korunma yolları nelerdir?

Hamilelikte Ödem Neden Olur?

Hamilelik dönemindeki kadınların damarlarında dolaşan kanın hacmi hamilelik öncesine göre yaklaşık %50 oranında fazladır. Kan hacminin fazla olmasıyla birlikte damarlarda da bir miktar genişleme olur ve fazla sıvının bir kısmı damar dışındaki dokulara sızarak hücrelerin arasında birikir. Bunun sonucunda dokularda oluşan şişliklere ödem adı verilir. Özellikle hamileliğin son döneminde, bacaklara giden damarlarda daha fazla baskı görüldüğünden, kanın kalbe dönmesini zorlaşır ve ayaklarda, ayak bileklerinde ve bacaklarda daha fazla sıvının birikmesine neden olur.

Hamilelik döneminde ödem oluşmasını artıran faktörler şunlardır;

-Hamilelikte meydana gelen fizyolojik, hormonal değişimler,

-Hamileliğin yaz aylarında veya sıcak ve nemli ortamlarda geçmesi,

-Hamilelik öncesinde fazla kilolu olma veya hamilelikte yaşanan hızlı kilo alımı,

-Hamilelik sürecinde dengesiz ve yetersiz beslenme,

-Yeterli miktarda protein almamak ve yüksek oranda tuz ve kafein tüketimi.

-Hareketsiz yaşam,

- Ayakta uzun süre durma,

-İkiz veya çoğul gebelik.