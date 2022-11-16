İdrar rengindeki değişim hangi hastalıkların habercisi?
İdrar rengi böbrek ve diğer organların sağlığı açısından önemli ipuçları verir. Normal idrar rengi sarı ve tonları olarak kabul görür.Tüketilen bazı gıdalar,kullanılan ilaçlar ve bazı hastalıklar nedeniyle idrar renginde değişiklikler meydana gelebilir.Peki hangi idrar rengi neyi işaret eder ?
İdrarda bir çok renk çok farklı hastalıkların belirtisi olarak işaret verebilir.Bu nedenle idrar rengindeki değişikliği fark ettiğiniz anda bir üroloji uzmanına danışmalısınız.
Kırmızı renk:Kanserin erken dönem belirtisi olabilen kırmızı idrar(mesane,üretra,böbrek,prostat, üreter gibi...) aynı zamanda enfeksiyon veya böbrek taşı nedeniyle olabilir. Ancak bu idrar rengi çok önemlidir. Sigara içenler, tansiyon hastası olanlar, travma, kaza yaralanma geçirenlerin asla zaman kaybetmeden üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Bal rengi: Çoğunlukla az su tüketimine bağlıdır.Bu nedenle bir hastalığa işareti değildir.Fazla su kaybı ve aşırı terleme sonucu olarak meydana gelebilir.Normalde en az 2,5 ile 3 litre sıvı alımı yapmamız lazim.
Şeffaf renk: İdrar renginin olması gereken rengidir. Fakat çok aşırı sıvı tüketenlerde veya bazı böbrek hastalıklarında idrar renginde hiç bir değişiklik olmadan idrar bu renkte gelebilir.Ama bu renk idrar şeker hastalığının da belirtisi olabilir. Bol su içtigimizde ya da şekersiz şeker hastalığı dediğimiz diabetes insipitus hastalığında bu şekilde su gibi idrar çıkar.
Siyah renk:Bazı zehirlenmelerde (bakır,fenol gibi...), bazı besinlerin (aloe vera çayı, aloe vera suyu, armut, şeftali, elma, kuru erik gibi...) aşırı tüketiminde, bazı ilaç kullanımı ile ilişkili olabilir.
Kahverengi:Vücudun aşırı susuz kalması sebebiyle bazı karaciğer ve sarılık gibi hastalıklar nedeniyle oluşabilir. Ayrıca müshil, kas gevşetici ilaçlar, baklagillerin çok tüketimi ve antibiyotik kullanımında ve depremde veya arazide uzun süre susuz mahsur kalınması ilaç mantar zehirlenmesi gibi böbrek dokularının zarar gördüğü durumlarda görülebilir.
Turuncu renk:Antibiyotik ilaç kullanımı, aşırı havuç tüketimi, B kompleks vitaminleri alımı, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları kanda bilirubin yükselmesi nedeniyle meydana gelebilir.
Beyaz renk: Çok su içmek,aşırı protein tüketimi, üriner enfeksiyonlarda veya kalsiyum, fosfat gibi... minerallerin aşırı alımı ile oluşabilir. Ara ara süt renginde idrar, lenfatik sistem hastalıklarına işaret edebilir.
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