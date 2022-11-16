İdrar rengindeki değişim hangi hastalıkların habercisi?

İdrar rengi böbrek ve diğer organların sağlığı açısından önemli ipuçları verir. Normal idrar rengi sarı ve tonları olarak kabul görür.Tüketilen bazı gıdalar,kullanılan ilaçlar ve bazı hastalıklar nedeniyle idrar renginde değişiklikler meydana gelebilir.Peki hangi idrar rengi neyi işaret eder ?

İdrarda bir çok renk çok farklı hastalıkların belirtisi olarak işaret verebilir.Bu nedenle idrar rengindeki değişikliği fark ettiğiniz anda bir üroloji uzmanına danışmalısınız.