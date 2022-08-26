Siroz nedir? Siroz belirtileri nelerdir? Siroz neden olur, sirozun tedavisi var mı?

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:49

Geçen aylarda fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat masasına yattığı ortaya çıkan Harika Avcı, şu sıralar oldukça ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor. İşte, karaciğer yetmezliğine bağlı siroza yakalandığı belirtilen Harika Avcı'nın hastalığına dair merak edilenler...

SİROZ NEDİR?

Siroz, en büyük iç organımız olan karaciğerde meydana gelen tehlikeli bir rahatsızlıktır. Farklı sebeplere bağlı şekilde karaciğerde hasar ortaya çıkabilir. Bunların sürekliliği sonucunda da karaciğerde yapısal değişimler oluşur. Karaciğerin özgün yapısı bozulup giderek büyüyen bir nedbe dokusu oluşumu meydana gelir. Siroz hastalığı nüks ettikçe, işlevsel karaciğer hücre miktarı azalır.

Vücudumuzda bir kimyasal fabrika gibi çalışan karaciğerin görevleri hayati öneme sahiptir. Kandan ilaç, kimyasal madde ve alkolün temizlenmesi, fazla şekerin nişasta olarak depolanması, safra salgılayarak yağların sindirilmesi ve vücut atıklarının atılması, protein ve kolesterol sentezi, kanın pıhtılaşması ve enfeksiyona karşı bağışıklığın sağlanması bunlardan sadece birkaçıdır. Ayrıca belirgin ölçüde işgücü ve ekonomik kayıp oluşturması nedeniyle de önemli bir sağlık problemi ve dünyada ölüm sebepleri arasında 10. sırada yer alır.

SİROZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Siroz uzun zamanlı ve ilerleyici özelliğe sahip bir hastalıktır. Erken aşamalarda belirtiler çok hafif olabilmektedir. Karaciğerdeki tahribat arttıkça semptomlarda da ağırlaşır. Erken aşamada en yaygın olarak görülen siroz belirtileri;

İştahsızlık,

Kilo kaybı,

Bulantı,

Halsizlik,

Çabuk yorulmadır.

Daha ileri dönemlerde bu semptomlar daha da ağırlaşmaktadır. Bu süre boyunca da vücutta;

Su birikimi,

Bacaklarda ödem,

Karında şişlik,

Kas erimesi,

Ciltte çabuk morarma,

Kanama eğilimi

Aşırı kaşıntı,

Sarılık,

Geçici bilinç değişimleri görülmektedir.

SİROZ NEDEN OLUR?

Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:

Uzun yıllar boyunca çok fazla alkol içmek

Uzun süre hepatit , özellikle hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak

Vücudun kendi dokularına karşı antikor üretmesi sonucunda oluşan otoimmün hepatitler

Ağır ilaçların uzun süreli kullanımı

Demir ve bakır minerallerinin aşırı alımı

Kronik kalp yetmezliği

SİROZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Siroz tedavisi, tedavi planı karaciğerin ne denli tahribe uğradığına bağlı olarak biçimlenir. Tedavideki ilk amaç, daha fazla tahribatı önlemek için siroz hastalığına yol açan durumu yok etmektir. Bu durum da şunu göstermektedir;

Hemen alkol alımını kesin. Hekiminiz alkol bağımlılığı için bir tedavi programı tavsiye edebilir.

Şayet siroz karaciğerdeki yağ birikiminden dolayı ortaya çıktıysa kilo verilmelidir.

Hepatit B veya C virüsleri mevcutsa ilaç kullanmanız gerekmektedir.