İltihaplara karşı nasıl beslenilmeli? İltihap giderici besinler nelerdir?

Bir anti-inflamatuar diyet, vücuttaki iltihaplanma ile savaşmak için bir çare olarak tanıtılmaktadır. Yaygın bir inanış, "iltihabın" her zaman kötü olduğu yönündedir. Enflamasyon, hoş olmayan yan etkilere neden olsa da, aslında bağışıklık sistemimizin verdiği sağlıklı bir tepkidir. Bakteriler, virüsler veya alerjenler gibi yabancı bir istilacı vücuda girdiğinde veya bir yaralanma meydana geldiğinde, bağışıklık hücrelerimiz hızla harekete geçer. Vücudu rahatsız edici bir ajandan kurtarmak için hapşırabilir veya öksürebiliriz. Kesik veya yaralanma yerinde bu hassas bölgeye karşı nazik olmamızı işaret eden ağrı ve şişlik hissedebiliriz. Kan hızla akarak sıcaklık veya kızarıklık oluşturabilir. Bunlar, bağışıklık sistemimizin hasarlı dokuyu tamir ettiğinin veya istilacılarla savaştığının işaretleridir. İyileşme gerçekleştikçe, iltihaplanma yavaş yavaş azalır.

Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.