İşte kan şekerini dengeleyen mucize besinler!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2023 Çarşamba, 15:43
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 18px; background-color: #f8f8f8;"><strong>Kan şekeri</strong>, sağlıklı beslenerek, düzenli, az ve sık yemek yiyerek, ara öğünlerde yoğurt gibi besinler tüketerek dengede tutulabilir. Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanız da gerekir.</span></p> <p><span style="color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 18px; background-color: #f8f8f8;">Bu besinleri mutfağınızdan eksik etmeyerek siz de kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz!</span></p>

Kan şekeri, sağlıklı beslenerek, düzenli, az ve sık yemek yiyerek, ara öğünlerde yoğurt gibi besinler tüketerek dengede tutulabilir. Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanız da gerekir.

Bu besinleri mutfağınızdan eksik etmeyerek siz de kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz!

<p><strong>Kabak Çekirdeği</strong></p> <p>Antioksidan bakımından zengin kabak çekirdeği kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçiyor. Gün içerisinde tükettiğiniz bir avuç kabak çekirdeği kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor.</p>

Kabak Çekirdeği

Antioksidan bakımından zengin kabak çekirdeği kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçiyor. Gün içerisinde tükettiğiniz bir avuç kabak çekirdeği kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor.

<p><strong>Zerdaçal</strong></p> <p>Kan şekerinizi desteklemeye yardımcı bir diğer mucize besin zerdaçal! Hem toz haliyle hem de taze haliyle tüketebilirsiniz. Güçlü bir antioksidan olan zerdeçalı yemeklerinize ve yoğurdunuza eklemeyi unutmayın.</p>

Zerdaçal

Kan şekerinizi desteklemeye yardımcı bir diğer mucize besin zerdaçal! Hem toz haliyle hem de taze haliyle tüketebilirsiniz. Güçlü bir antioksidan olan zerdeçalı yemeklerinize ve yoğurdunuza eklemeyi unutmayın.

<p><strong>Yoğurt</strong></p> <p>Probiyotik bakımından zengin yoğurdu ana ve ara öğünlerinizde tüketmeniz halinde ani kan şekeri dalgalanmalarına önlem alabilirsiniz. Yoğurtla beraber probiyotik bakımından zengin bir diğer seçenek de kefir. Kefir tüketmek bağırsak sağlığı ve kan şekeri dengeleme konusunda tam bir mucize!</p>

Yoğurt

Probiyotik bakımından zengin yoğurdu ana ve ara öğünlerinizde tüketmeniz halinde ani kan şekeri dalgalanmalarına önlem alabilirsiniz. Yoğurtla beraber probiyotik bakımından zengin bir diğer seçenek de kefir. Kefir tüketmek bağırsak sağlığı ve kan şekeri dengeleme konusunda tam bir mucize!

<p><strong>Yulaf</strong></p> <p>Konu sağlıklı beslenme olduğunda yulafı anmamak olmazdı! Yulaf, kan şekerini aniden yükseltmeyen besinlerdendir. Bu özelliğinden faydalanmak için yulafı tüm öğünlerinize, lezzetli tariflerle dahil edebilirsiniz.</p>

Yulaf

Konu sağlıklı beslenme olduğunda yulafı anmamak olmazdı! Yulaf, kan şekerini aniden yükseltmeyen besinlerdendir. Bu özelliğinden faydalanmak için yulafı tüm öğünlerinize, lezzetli tariflerle dahil edebilirsiniz.

<p><strong>Yaban Mersini</strong></p> <p>Ahududu, yaban mersini, çilek gibi kırmızı ve mor renkli yemişler kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olabilir. İdeal miktarda tükettiğiniz taze yemişler sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.</p>

Yaban Mersini

Ahududu, yaban mersini, çilek gibi kırmızı ve mor renkli yemişler kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olabilir. İdeal miktarda tükettiğiniz taze yemişler sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.

<p><strong>Deniz Ürünleri</strong></p> <p>Omega 3 başta olmak üzere vitamin ve mineral bakımından zengin deniz ürünleri kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacaktır.</p> <p>Bu yüzden beslenme programınıza mutlaka deniz ürünleri ilave edin.</p>

Deniz Ürünleri

Omega 3 başta olmak üzere vitamin ve mineral bakımından zengin deniz ürünleri kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Bu yüzden beslenme programınıza mutlaka deniz ürünleri ilave edin.

<p><strong>Tarçın</strong></p> <p>Diyabet başta olmak üzere pek çok uzman tarafından hastalıklara karşı tüketilmesi önerilen tarçın, tatlı yeme isteğini bastırıyor. Bu sayede kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.</p> <p>Özellikle diyabet hastalarının ve diyet yapanların sularına bir parça tarçın karıştırması öneriliyor.</p>

Tarçın

Diyabet başta olmak üzere pek çok uzman tarafından hastalıklara karşı tüketilmesi önerilen tarçın, tatlı yeme isteğini bastırıyor. Bu sayede kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Özellikle diyabet hastalarının ve diyet yapanların sularına bir parça tarçın karıştırması öneriliyor.

<p><strong>Brokoli</strong></p> <p>İçinde bulunan sülforan isimli madde ile kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçen brokoli aynı zamanda içerisinde pek çok sağlıklı vitamin ve minerali de barındırır. Bu etkisinden faydalanmak için buharda </p>

Brokoli

İçinde bulunan sülforan isimli madde ile kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçen brokoli aynı zamanda içerisinde pek çok sağlıklı vitamin ve minerali de barındırır. Bu etkisinden faydalanmak için buharda 

<p><strong>Keten Tohumu</strong></p> <p>Ölçülü şekilde tüketilen keten tohumu şekerin dengelenmesinde çok etkilidir. Yoğurtlarınıza, salata soslarınıza ve yemeklerinize ekleyeceğiniz keten tohumuyla insülin direncinizi denge altında tutabilirsiniz.</p>

Keten Tohumu

Ölçülü şekilde tüketilen keten tohumu şekerin dengelenmesinde çok etkilidir. Yoğurtlarınıza, salata soslarınıza ve yemeklerinize ekleyeceğiniz keten tohumuyla insülin direncinizi denge altında tutabilirsiniz.

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