İşte kan şekerini dengeleyen mucize besinler!
Kan şekeri, sağlıklı beslenerek, düzenli, az ve sık yemek yiyerek, ara öğünlerde yoğurt gibi besinler tüketerek dengede tutulabilir. Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanız da gerekir.
Bu besinleri mutfağınızdan eksik etmeyerek siz de kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz!
Kabak Çekirdeği
Antioksidan bakımından zengin kabak çekirdeği kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçiyor. Gün içerisinde tükettiğiniz bir avuç kabak çekirdeği kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor.
Zerdaçal
Kan şekerinizi desteklemeye yardımcı bir diğer mucize besin zerdaçal! Hem toz haliyle hem de taze haliyle tüketebilirsiniz. Güçlü bir antioksidan olan zerdeçalı yemeklerinize ve yoğurdunuza eklemeyi unutmayın.
Yoğurt
Probiyotik bakımından zengin yoğurdu ana ve ara öğünlerinizde tüketmeniz halinde ani kan şekeri dalgalanmalarına önlem alabilirsiniz. Yoğurtla beraber probiyotik bakımından zengin bir diğer seçenek de kefir. Kefir tüketmek bağırsak sağlığı ve kan şekeri dengeleme konusunda tam bir mucize!
Yulaf
Konu sağlıklı beslenme olduğunda yulafı anmamak olmazdı! Yulaf, kan şekerini aniden yükseltmeyen besinlerdendir. Bu özelliğinden faydalanmak için yulafı tüm öğünlerinize, lezzetli tariflerle dahil edebilirsiniz.
Yaban Mersini
Ahududu, yaban mersini, çilek gibi kırmızı ve mor renkli yemişler kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olabilir. İdeal miktarda tükettiğiniz taze yemişler sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.
Deniz Ürünleri
Omega 3 başta olmak üzere vitamin ve mineral bakımından zengin deniz ürünleri kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacaktır.
Bu yüzden beslenme programınıza mutlaka deniz ürünleri ilave edin.
Tarçın
Diyabet başta olmak üzere pek çok uzman tarafından hastalıklara karşı tüketilmesi önerilen tarçın, tatlı yeme isteğini bastırıyor. Bu sayede kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.
Özellikle diyabet hastalarının ve diyet yapanların sularına bir parça tarçın karıştırması öneriliyor.
Brokoli
İçinde bulunan sülforan isimli madde ile kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçen brokoli aynı zamanda içerisinde pek çok sağlıklı vitamin ve minerali de barındırır. Bu etkisinden faydalanmak için buharda
Keten Tohumu
Ölçülü şekilde tüketilen keten tohumu şekerin dengelenmesinde çok etkilidir. Yoğurtlarınıza, salata soslarınıza ve yemeklerinize ekleyeceğiniz keten tohumuyla insülin direncinizi denge altında tutabilirsiniz.
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