Kanserden nasıl korunulur? Kanseri önlemek için ne yapılmalı?

2. SAĞLIKLI BİR DİYET YAPIN

Markette ve yemek saatinde sağlıklı seçimler yapmak kanserden korunmayı garanti etmese de riskinizi azaltabilir. Bu yönergeleri göz önünde bulundurun:

Bol meyve ve sebze yiyin. Diyetinizi meyve, sebze ve tam tahıllar ve fasulye gibi bitkisel kaynaklardan elde edilen diğer gıdalara dayandırın.

İdeal kilonuzu koruyun. Rafine şekerler ve hayvansal kaynaklardan elde edilen yağlar da dahil olmak üzere daha az kalorili yiyecek seçerek daha hafif ve yağsız yiyin.

Alkol almayı seçerseniz, bunu yalnızca ölçülü olarak yapın. Meme, kolon, akciğer, böbrek ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riski, içtiğiniz alkol miktarı ve düzenli içtiğiniz sürenin uzunluğu ile artar.

İşlenmiş etleri sınırlayın. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser ajansı olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın bir raporu, çok miktarda işlenmiş et yemenin belirli kanser türlerinin riskini biraz artırabileceği sonucuna varmıştır.

Ek olarak, sızma zeytinyağı ve karışık kuruyemiş ile desteklenmiş bir Akdeniz diyeti yiyen kadınların meme kanseri riski daha düşük olabilir. Akdeniz diyeti çoğunlukla meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve kuruyemişler gibi bitki bazlı gıdalara odaklanır. Akdeniz diyetini uygulayan kişiler, kırmızı et yerine balık , tereyağı yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih ederler.