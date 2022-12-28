Yüksek protein içeriği nedeniyle "astronot besini" olarak bilinen kinoa tarımına Bolivya, Peru, Ekvador ve Kolombiya'nın And Dağları üzerindeki yörelerinde 3.000 ila 4.000 yıl önce başlanmıştır. Yine arkeolojik verilere göre günümüzden 5.200 ila 7.000 yıl öncesine kadar da insanlarca doğadan toplanarak yenmekteydi.

Kinoanın faydaları nelerdir?

Diyetisyen Muhammed Şahin kinounun faydaları ve kinonun besin değeri hakkında bilgi verdi.

Kinoa, besin açısından zengindir ve aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli sağlık yararları vardır: