Kinoanın faydaları nelerdir?
Yüksek protein içeriği nedeniyle "astronot besini" olarak bilinen kinoa tarımına Bolivya, Peru, Ekvador ve Kolombiya'nın And Dağları üzerindeki yörelerinde 3.000 ila 4.000 yıl önce başlanmıştır. Yine arkeolojik verilere göre günümüzden 5.200 ila 7.000 yıl öncesine kadar da insanlarca doğadan toplanarak yenmekteydi.
Kinoanın faydaları nelerdir?
Diyetisyen Muhammed Şahin kinounun faydaları ve kinonun besin değeri hakkında bilgi verdi.
Kinoa, besin açısından zengindir ve aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli sağlık yararları vardır:
Tam bir proteindir
Bu kadar küçük bir tohum için kinoa çok fazla protein içerir: Bir fincan pişmiş kinoa 8 gramdır. Kinoa, tam proteinin birkaç bitki kaynağından biridir. Bu, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin hepsini içerdiği anlamına gelir. Buna rağmen, kinoanın kalorisi diğer protein kaynaklarından daha yüksektir.
Gluten İçermez
Kinoa doğal olarak glütensizdir. Bazı markaların işleme sırasında buğday gibi diğer tahıllarla çapraz kontamine olabileceğini unutmayın. Çölyak hastalığınız varsa veya glütene karşı hassassanız, yalnızca glütensiz olduğu onaylanan markaları kullanın.
Lif içeriği ve Minareller yüksektir!
Bir fincan kinoa, beyaz veya kahverengi pirinçten daha fazla olan 5 gram diyet lifi içerir. Lif kabızlığı önlemeye yardımcı olur, kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Lif ayrıca daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur, böylece aşırı yeme olasılığı azalır.
Bağırsaklara iyi gelir!
Kinoa, gastrointestinal sisteminizin korunmasına yardımcı olabilir. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kinoanın hücre duvarındaki polisakkaritler, sıçanlarda akut mide lezyonlarına karşı gastroprotektif aktivite göstermiştir. İnsanlar üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç var, ancak çalışma, kinoanın anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu ve bağırsaklarınız için iyi olduğu teorisini güçlendiriyor.
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