Yaşamını yitiren Leyla Kenter kimdir, kaç yaşında? Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'in ölüm sebebi nedir?
Usta tiyatrocu, devlet sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi. Peki, yaşamını yitiren Leyla Kenter kimdir, kaç yaşında? Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'in ölüm sebebi nedir?
Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter hayata veda etti. İşte, Leyla Kenter kimdir? sorusunun cevabı...
LEYLA KENTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünya evine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.
Büyükelçi olarak görev yapan eşi Kenan Tepedelen ile birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, bir dönem kanser tedavisi görmüştür.
Yıldız Kenter'in Nihat Akçan'la olan evliliğinden kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır. Leyla Kenter'in annesi Yıldız Kenter 2019'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
LEYLA KENTER NEDEN ÖLDÜ?
Uzun senelerdir kanser tedavisi gördüğü bilinen Kenter'in vefat haberini oyuncu Gül Onat duyurdu. Onat, sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm" şeklinde ünlü ismin vefatını duyurdu.
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