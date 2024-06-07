Sıcak havalar için hayat kurtaran tavsiyeler!

1. BOL SU TÜKETİN

Sıcak havalarda vücudun sıvı kaybı artar. Bu nedenle, susamadan su içmeye özen gösterin. Günlük su tüketiminizi artırarak vücudunuzun ihtiyacı olan sıvıyı sağlayın. Gazlı içecekler ve kafeinli içeceklerden kaçının, bunlar vücudunuzun daha fazla su kaybetmesine neden olabilir.