Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? Trabzon hurması ne kadar tüketilmelidir?

Trabzon hurması, Japon hurması, cennet hurması ya da Akdeniz hurması, yöresel adı ile ambe veya amme; abanozgiller (Ebenaceae) familyasından, Akdeniz Bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine verilen ad. Türkiye'ye ilk defa 1920 yıllarında Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesinde yetiştirilmiştir, bu nedenle meyvenin ismi tini frence (Fransız inciri) veya Frenk elması olarak da bilinir

Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi.

Cennet hurması olarak da bilinen Trabzon hurması oldukça zengin antioksidan kaynağıdır. C vitamini bakımından zengin olan Trabzon hurması, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Beta karoten ve A vitamini içeren Trabzon hurması göz sağlığı için de olukça önemli bir kaynaktır. Görme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda ilerleyen yaşlarda görülebilen katarakt ve sarı nokta gibi hastalıkların önüne geçilmesinde yardımcı olur.

Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi.