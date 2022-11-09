Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? Trabzon hurması ne kadar tüketilmelidir?
Trabzon hurması, Japon hurması, cennet hurması ya da Akdeniz hurması, yöresel adı ile ambe veya amme; abanozgiller (Ebenaceae) familyasından, Akdeniz Bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine verilen ad. Türkiye'ye ilk defa 1920 yıllarında Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesinde yetiştirilmiştir, bu nedenle meyvenin ismi tini frence (Fransız inciri) veya Frenk elması olarak da bilinir
Cennet hurmasının faydaları nelerdir?
Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi.
Cennet hurması olarak da bilinen Trabzon hurması oldukça zengin antioksidan kaynağıdır. C vitamini bakımından zengin olan Trabzon hurması, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Beta karoten ve A vitamini içeren Trabzon hurması göz sağlığı için de olukça önemli bir kaynaktır. Görme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda ilerleyen yaşlarda görülebilen katarakt ve sarı nokta gibi hastalıkların önüne geçilmesinde yardımcı olur.
Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi.
Trabzon hurması lif içeriği bakımından zengin olduğundan mide ve bağısak sağlığını destekler. Bağırsak hareketliliğinin artmasına, bağırsakların çalışmasını düzenlemede oldukça yarar sağlar.
Trabzon hurması içerdiği antioksidanlar sayesinde hücrede yaşanan hasarları yavaşlatmaya ve önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda oksşdatif strese karşı koyarak diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Kötü kolesterol seviyelerinin düşmesinde etkilidir. İçerdiği A vitamini, beta karoten, lutein ve likopen sayesinde cildi iyileşirir, yaşlanmayla birlikte gelen kırışıklıklaın ve lekelerin azalmasına yardımcı olur. Bakır bakımından zengin olan Trabzon hurması kırmızı kan hücrelerinin yağımına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarına katkıda bulunur.
Potasyum açısından zengin olması sebebiyle kan basıncının düzenlenmesinde ve damar sağlığının iyileşmesinde yardımcı olur.
Vücut için gereken vitamin ve minerallerin çoğunu içeren Trabzon hurmasını tüketirken aşırıya kaçımı sağlığa zarar verebilir. Her besinde olduğu gibi Trabzon hurmasını da tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Bir küçük boy Trabzon hurması bir porsiyon meyveye denk gelmektedi
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