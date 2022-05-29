Yulafın bilinmeyen faydaları
Diyetisyen Salih Gürel, yulafın bilinmeyen faydalarına ilişkin bilgiler verdi.
Diyetisyen Salih Gürel, yulafın bilinmeyen faydalarına ilişkin bilgiler verdi.
Gürel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Diyet yaparken diyet listelerinin başında gelen yulaf; mineral,vitamin ve bitkisel antioksidan bileşenleri bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Bir porsiyon yulaf ezmesi yaklaşık 30 gramdır ve 117 kaloriye sahiptir.İçeriğinde ağırlık olarak yüzde 17 protein, yüzde 66 karbonhidrat, yüzde 7 yağ ve yüzde 11 lif bulunur.
Yulafın bazı faydaları ise şunlardır;
"Yulaf, doyurucu bir besindir. Daha yavaş ve uzun sürede sindirildikleri için sizi tok tutarak gereksiz kalori almanızı engellemiş olur.
Yulaf, içerdiği B vitamini kompleksi sayesinde sinir sisteminin işlevlerini destekler, geliştirir, korur ve dengeler.
Yulaf, içindeki beta-glukan sayesinde mide ve bağırsaklarda jel kıvamında bir çözelti oluşturarak sindirimin daha yavaş olmasını sağlar.
Yulaf, içindeki bakır, çinko, selenyum, tiamin ve niasin gibi vitamin ve mineraller sayesinde cilt sağlığını korumaya katkı sağlar.
Yulaf, kolesterol oksidasyonunu engellemeye yardımcı olur."
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