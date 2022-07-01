01 Temmuz 2022 Cuma, 15:09

Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde ve Bursa’da yetişen şeftali, bol miktarda C, A ve B vitamini içerir. Türkiye, dünya genelinde şeftali üretiminde altıncı sırada yer alıyor. Şeftali ayrıca magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum açısından da oldukça zengindir. Çok etkili bir antioksidan olan şeftali aynı zamanda bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı oluyor. Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir? Şeftalinin besin değerleri nedir?

ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemini düzenleyen şeftali aynı zamanda idrar söktürücü özellik de gösterir. Bu özellikleri sayesinde de böbrek ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler ve daha sağlıklı çalışmalarını sağlar.

Şeftali, bioflavonoid ve karotenoid açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu sebeple kanser hücrelerinin yayılmasına engel olabilir ve kansere karşı koruyucu bir etki oluşturur.

Yüksek lifli yapısı ve zengin potasyum içeriği ile kolesterolün düzenlenmesine ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp sağlığı için de olumlu bir etki yaratır. Şeftali, aynı zamanda çok etkili bir antioksidan olarak damarları temizler ve kan akışının düzenlenmesini sağlar. Böylece, kalp hastalıklarına yakalanma riskini de önemli ölçüde azaltabilir.

Oldukça düşük kalorili bir meyve olan şeftali lifli yapısıyla tok tutma özelliği de gösterir, böylece kilo verme sürecine destek olur. Tabii ölçülü tüketmeye dikkat etmeyi unutmamak gerek!

İçeriğindeki fosfor sayesinde ağız ve diş sağlığının korunmasında etkili olur. Fosfor aynı zamanda kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, kemik erimesine neden olabilecek bazı kemik rahatsızlıklarının önlenmesinde de rol oynar.

Yüksek A vitamini içeriğine sahip olan şeftali, görmeyi iyileştirici ve göz hastalıklarına iyi gelen bir etki gösterir. Aynı zamanda A vitamini sayesinde iltihabı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde, cilde de iyi gelir. Ciltteki ilk yaşlanma belirtilerine, renk bozulmalarına, ton eşitsizliklerine iyi gelen şeftali, cildi deformasyona karşı da koruyabilen önemli bir antioksidandır.

Şeftali bol miktarda C vitaminin yanı sıra A ve B vitamini ihtiva etmektedir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum açısından zengin şeftali demir ve sodyum açısından da zengindir. Faydalarını sıralayacak olursak;

* Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

* İdrar söktürücü etkisi vardır.

* Kansere karşı koruyucudur.

* Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır.

* Kalp dostudur.

Diğer bazı meyveler gibi şeftali de kalp sağlığı için faydalı olabilir, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyeleri gibi risk faktörlerini azaltabilir. Ancak bu konuda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır.

* Kanı temizler.

* Cilde tazelik ve nem kazandırır.

* Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

* Hazmı kolaylaştırır.

Şeftali besin değerlerinin yanı sıra sindirim için de faydalı olabilir. Örneğin orta boy bir şeftali yaklaşık 2 gram lif içerir. Ve buradaki çözünmeyen lif kabızlık ihtimalini azaltır. Çözünür lif de bağırsaktaki faydalı bakteriler için yararlıdır. İçeriğindeki maddeler irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim bozukluklarına karşı destek sağlayabilir. Bu nedenle şeftali Geleneksel Çin tıbbında sindirim bozukluklarına karşı kullanılmıştır.

* Böbrek rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

* Cilt Sağlığı İçin Yararlı

Şeftali cildin sağlıklı kalması ve yaşlılık etkilerine karşı koruyucu olarak destek sunabilir. Çünkü şeftalinin cildi nemli tutma konusunda, cilt dokusu için yararları var. UV hasarını önlemeye yardımcı olabilir.

* Kansere Karşı Bir Miktar Koruma Sağlayabilir

Çoğu meyve gibi şeftali de, çeşitli kanserlere karşı bir miktar koruma sağlayabilir. Bu noktada şeftali kabuğu ve eti antikanser özellikler barındırır.

Şeftalilerde bulunan bileşikler kanserli hücrelerin oluşumunu, büyümesini ve yayılmasını sınırlayarak kansere karşı bir miktar koruma sağlayabilir. Bununla birlikte bu konudaki iddiaları destekleyecek daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

* Alerji Belirtilerini Azaltabilir

Şeftali çeşitli alerji semptomlarını azaltmada faydalı olabilir. Bazı araştırmalar, şeftalilerin kandaki histamin salınımını önleyerek alerji semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak yazıya göre alerjisi olan kişilerde bu etkilerin gücünü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

* Bağışıklığı Arttırabilir

Şeftali, bağışıklık konusunda destek sağlayabilir. Şeftali, bağışıklığı artıran besinler ve antioksidanlar açısından zengindir.

* Bazı Toksinlere Koruma Sağlayabilir

Bazı araştırmalar ise şeftalinin çeşitli toksinlere karşı koruma sağlayabileceğini göstermiştir.

* Kan Şekeri Düzeyini Düşürebilir

Araştırmalar, şeftalide bulunan bileşiklerin, yüksek kan şekeri düzeylerini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak bu konuda en faydalısı yine doktorunuza danışmak.

* Diyete Eklenebilir.

Şeftali yapısı sayesinde dünyanın hemen hemen pek çok yerinde üretilir. Bu nedenle ulaşılması kolaydır ve diyetlere bir çok farklı şekilde eklenebilir. Du¨s¸u¨k kalorili olması ve tok tutma o¨zelligˆi sayesinde diyet yapanların favori meyveleri arasındadır.

Şeftali çiğ olarak tüketilebildiği gibi fırında, ızgara yapılarak da yenilebilir. Pratik bir atıştırmalıktır tek başına ya da yoğurtla da tüketilebilir.

Şeftali salatalara eklenebilir ve aynı zamanda birçok tatlı için popüler bir malzemedir. Smoothie içeriği de hazırlanabilir.

ŞEFTALİ NASIL SEÇİLİR? ŞEFTALİ NASIL SAKLANIR?

Şeftalinin bilindiği gibi çeşitli türleri var. Açık renkli şeftaliler daha tatlı olma eğilimindedir. İşte şeftali seçmenin püf noktaları:

* Şeftali seçerken, genellikle kokusu ne kadar tatlıysa, o kadar olgun olur.

* Olgunlaşmamış veya biraz olgunlaşmış taze şeftali almak en iyisidir.

* Hasar görmüş veya olgunlaşmış kahverengimsi, çürük veya buruşuk meyvelerden kaçınmaya çalışın. Bunun yerine, serte yakın ve sadece biraz yumuşak etli şeftali seçin.

* Etinin üzerine hafifçe bastırırsanız olgunluk seviyesini anlarsınız.

* Şeftali toplandıktan sonra da olgunlaşmaya devam eden bir meyvedir. Eğer çok sertse 1-3 gün boyunca tek bir kat halinde, üst üste koymadan tezgahta da durabilir.

* Olgun şeftaliler oda sıcaklığında yaklaşık bir hafta dayanır. Bu süre içinde yemeyi planlamıyorsanız, bozulmasını önlemek için buzdolabında saklamak en iyisidir.

* Olgun şeftaliler de dondurulabilir, ancak kararmalarını önlemek için önce dilimleyip etlerini biraz limon suyuyla kaplamak en iyisidir.

* Şeftali konserve veya dondurulmuş olarak da satın alınabilir. Konserve şeftaliler, taze veya dondurulmuş şeftalilere göre daha az antioksidan içerir.

ŞEFTALİNİN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Şeftali içeriğinde birçok mineral, vitamin ve faydalı bileşikler bulundurur. Bunun yanı sıra çeşitli antioksidanlar ve vücudu yaşlılık ve hastalıklara karşı korumaya destek olacak çeşitli bileşikler barındırır. Olgun ve taze olan bir şeftalinin içeriğindeki antioksidanlar da daha fazla olacaktır. Genel olarak taze olan şeftaliler, konserve olanlara karşı daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip. Şeftali aynı zamanda lif, vitamin ve mineral bakımından da oldukça iyi değerlere sahip. Şeftalinin besin değerleri ise şöyle:

Bir orta boy şeftali (Yaklaşık 150 gram)

* Protein: 1 gram

* Yağ: 1 gramdan az

* Karbonhidrat: 14 gram

* Lif: 2 gram

Şeftali ek olarak ayrıca bir miktar C vitamini, A vitamini, Potasyum, E vitamin, K vitamini, Bakır, Manganez ve daha da düşük oranda magnezyum, fosfor, demir ve bazı B vitaminleri sunuyor. I·c¸erigˆindeki A vitamini sayesinde go¨z sagˆlıgˆının korunmasında o¨nemlidir. Yu¨ksek miktarda C vitamini ic¸erir. Bu sayede vu¨cudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. O¨nemli bir B, E ve K vitamini kaynagˆıdır.

Bir orta boy taze şeftali yaklaşık olarak 40 kaloridir.