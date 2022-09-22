Üzüm yararları nelerdir? Üüzm hangi hastalıklara iyi gelir?

Üzümün faydaları nelerdir?

-Yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilecek Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının riski azaltabiliyor

-Hücre yapısını etkiliyor, hücreleri koruyor ve daha uzun bir yaşam süresi ile bağlantılı olan SirT1 genini uyarıyor

- Kanser riskini düşürüyor

- Üzüm içerdiği K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi meraller sayesinde kemik sağlığını da olumlu etkiliyor

-İçeriği sayesinde uykuya dalmaya da yardımcı oluyor.