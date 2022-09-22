Üzüm yararları nelerdir? Üüzm hangi hastalıklara iyi gelir?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 18:08
<p>Üzüm, zengin besin içeriği sayesinde sağlığa oldukça faydalı. Üzüm düzenli ve mevsiminde tüketildiğinde özellikle beyin üzerinde olumlu bir etkisi var.</p>

Üzüm, zengin besin içeriği sayesinde sağlığa oldukça faydalı. Üzüm düzenli ve mevsiminde tüketildiğinde özellikle beyin üzerinde olumlu bir etkisi var.

<h3>Üzümün faydaları nelerdir?</h3> <p>-Yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilecek Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının riski azaltabiliyor</p> <p>-Hücre yapısını etkiliyor, hücreleri koruyor ve daha uzun bir yaşam süresi ile bağlantılı olan SirT1 genini uyarıyor </p> <p>- Kanser riskini düşürüyor</p> <p>- Üzüm içerdiği K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi meraller sayesinde kemik sağlığını da olumlu etkiliyor</p> <p>-İçeriği sayesinde uykuya dalmaya da yardımcı oluyor.</p>

Üzümün faydaları nelerdir?

-Yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilecek Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının riski azaltabiliyor

-Hücre yapısını etkiliyor, hücreleri koruyor ve daha uzun bir yaşam süresi ile bağlantılı olan SirT1 genini uyarıyor 

- Kanser riskini düşürüyor

- Üzüm içerdiği K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi meraller sayesinde kemik sağlığını da olumlu etkiliyor

-İçeriği sayesinde uykuya dalmaya da yardımcı oluyor.

<p>Düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüketilmesinin kanser hücrelerinin büyümesini de engellediğini hatırlatan <strong>Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek,</strong> <em>“Üzümün içerisinde bulunan etken maddeler kansere karşı koruyor. Vücuttaki iltihabı azaltıp bilişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların önüne geçebiliyor. Ayrıca, üzümün sodyum bakımından düşük, potasyum açısından ise zengin olması kan basıncının en uygun şekilde dengelenmesini sağlıyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu hale geliyor”</em> dedi. </p>

Düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüketilmesinin kanser hücrelerinin büyümesini de engellediğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün içerisinde bulunan etken maddeler kansere karşı koruyor. Vücuttaki iltihabı azaltıp bilişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların önüne geçebiliyor. Ayrıca, üzümün sodyum bakımından düşük, potasyum açısından ise zengin olması kan basıncının en uygun şekilde dengelenmesini sağlıyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu hale geliyor” dedi. 

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Üzüm meyve

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