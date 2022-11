Kış aylarında nasıl beslenilmeli? Kış aylarına özel beslenme önerileri

Probiyotik desteği önemli

Kış aylarında probiyotik desteği de bir o kadar önemlidir. Probiyotikler, her ne kadar küçük olsa da özellikle bağışıklık sistemindeki etkilerinin büyük olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “İçerisinde probiyotik bulunduran en güzel besinler; kefir ve yoğurttur. Bu besinleri her gün tüketmeye özen göstermek bağışıklık sistemi için oldukça yararlı. Günde 1 su bardağı kefirin ise mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Bir bardakta günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 10’ununu, kalsiyum ihtiyacının %30’unu ve C vitamini ihtiyacının ise yüzde 4’ünü almak mümkündür. Kefirde bulunan B1, B12 ve K vitaminleri vücudumuza her açıdan katkıda bulunur. Kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olduğu için kemik sağlığını korur ve kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Yoğurtta ise bağırsak ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakteriler bulunuyor” dedi.