Kış aylarında nasıl beslenilmeli? Kış aylarına özel beslenme önerileri

Kış aylarında metabolizma yavaşladığı için kilo artışı olabilir

Metabolizma sistemi kış aylarında daha yavaş çalışmaya başlıyor. Bağırsak hareketleri özellikle bu mevsimde azaldığı için besinlerin daha yavaş sindirildiğini belirten Beslenme ve

Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Metabolizmanın az çalışması neticesinde kilo artışı meydana gelebilir. Sabah uyandığınızda aç karnına bir bardak su içerek metabolizmanızı daha aktif hale getirebilirsiniz. Kış aylarında kahvaltı öğününü atlamamamız çok önemlidir.

Kahvaltıda sindirim sistemimizi zorlamayacak, hafif ve etkili bir öğün yapılmalıdır. Hamur işleri, poğaça, kızartma, şekerli ve işlenmiş besinler yerine yumurta, peynir, tam buğday ekmeği, zeytin ve meyveden oluşan bir kahvaltı modelini tercih etmeliyiz. Böylece istediğimiz vitamin ve minerali vücudumuza almış oluruz. Haftanın iki günü tarhana, mercimek gibi bitkisel protein ve baklagil yönünden zengin çorbalara yer verebiliriz. Kış aylarında havaların soğuk olmasından dolayı hareketlilik durumumuz kısıtlanabiliyor. Bu aylarda evde oturmak yerine hareket halinde olarak ve spor yaparak bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Kış aylarının bir diğer vazgeçilmezleri ise yeşil çaylardır. Ihlamur, adaçayı, nane-limon, zencefil gibi birçok bitki çayını tüketebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak bal ve tarçın kullanarak daha kolay tüketmenizi sağlayabilirsiniz” dedi.