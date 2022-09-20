Vücudunuzu zehirden arındırın: Toksin düşmanı 10 mucizevi besin

Toksin, canlıların yaşamsal metabolik faaliyetlerinin ardından oluşabilen ya da besin ve diğer etkenler ile vücudumuza giren zehirlerdir. Toksinler dışarıdan beslenme, solunum ya da fiziksel temas ile vücudumuza girebilir.

Hastalıkların temeli ise toksinlerle yüklü bir hücrenin görevini iyi yapamaması ile başlar. Vücudumuz her gün toksinleri atmak için çaba gösteriyor. Fakat bu toksinleri vücuttan atma işleminin de bir kapasitesi var.

İşte, vücudunuzdan toksinleri hızlıca atmanızı sağlayacak besinler...