Vücudunuzu zehirden arındırın: Toksin düşmanı 10 mucizevi besin
Toksin, canlıların yaşamsal metabolik faaliyetlerinin ardından oluşabilen ya da besin ve diğer etkenler ile vücudumuza giren zehirlerdir. Toksinler dışarıdan beslenme, solunum ya da fiziksel temas ile vücudumuza girebilir.
Hastalıkların temeli ise toksinlerle yüklü bir hücrenin görevini iyi yapamaması ile başlar. Vücudumuz her gün toksinleri atmak için çaba gösteriyor. Fakat bu toksinleri vücuttan atma işleminin de bir kapasitesi var.
İşte, vücudunuzdan toksinleri hızlıca atmanızı sağlayacak besinler...
ESMER PİRİNÇ
Lif kaynaklı bir besin olan esmer pirinç, kan dolaşamını hızlandırır. Bağışık sistemini güçlendiren esmer pirinç aynı zamanda antioksidan kaynaklı bir besindir. Bu sayede düzenli esmer pirinç tüketimi vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Bu özelliği sayesinde esmer pirinç, kanser hücrelerini de vücuttan uzaklaştırır.
TERE
Acımsı bir tada ve kendine has keskin bir aromaya sahip olan terenin hem yaprakları hem de tohumu tüketilir.
Yüksek antioksidan özelliğinden dolayı kolesterolü düşürücü etkiye sahip olan tere otu içeriğindeki gluconasturtiin maddesi ile kansere iyi gelir. Terenin tohumları; vücuda zararlı olan antioksidanları engeller. Tere tüketimi, Alzheimer hastalığı riskini de engeller.
LAHANA
Birçok ünlü, önemli etkinliklerden önce hızlı bir şekilde kilo vermelerine ve forma girmelerine yardımcı olmak için lahana çorbası diyetine başvuruyor ancak lahana sadece kilo vermek için değil, aynı zamanda mükemmel derecede toksin attırıcı bir besindir.
Çoğu turpgiller sebzesi gibi (brokoli ve filizler dahil), lahana, vücudun toksinlere karşı savaşmasına yardımcı olan sülforafan adı verilen bir kimyasal içerir. Lahana ayrıca vücuda glutatyon sağlar ve böylece karaciğer kendini daha hızlı yeniler.
ENGİNAR
Son zamanlarda yağlı yiyecekler ve alkolle fazla haşır enşir olduysanız öğünlerinize biraz enginar yaprağı ekleyerek, işleri tekrar yoluna koyabilirsiniz.
Enginar ve yaprakları antioksidanlar ve lif ile doludur ayrıca vücudun yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olur. Bunun da ötesinde enginar, vücudun ana toksinle mücadele aracı olan karaciğerin işlevlerini uyarma ve iyileştirme yeteneği ile ünlüdür.
TAZE MEYVELER
Taze meyveler vitamin, mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından oldukça değerlidir. Bunun yanı sıra kalorileri de düşüktür.
Daha parlak gözler ve cilt, daha parlak saçlar ve daha iyi bir sindirim sistemi istiyorsanız, meyve alımınızı artırmayı ve çok çeşitli meyvelerden yemeyi deneyin.
ZENCEFİL
Zencefil yaklaşık 150 bileşen içerir. C vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor ve sodyum zencefilin içerdiği vitamin ve mineraller arasında yer almaktadır.
Zencefilin antioksidan içeriği, cildin elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü destekleyen kolajen üretimini korumaya yardımcı olmaktadır.
SARIMSAK
Amerika Kanser Araştırma Merkezi, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasalların immun sağlığı destekleklediğini ve DNA, hücre hasarı ve inflamasyonu önleyerek kanser gelişim riskini azalttığını bildiriyor.
En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Sarımsak yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.
LİMON
Limon, cilt için ve hastalık oluşturan serbest radikallerle savaşmak için harika olan antioksidan C vitamini ile doludur.
Ayrıca, narenciye vücut üzerinde alkali bir etkiye sahiptir bu da vücudun pH dengesini geri kazanmaya yardımcı olabileceği ve bağışıklık sistemine fayda sağlayacağı anlamına gelir. Toksinleri atmak ve sisteminizi temizlemek için güne sıcak su ve bir dilim limonla başlamayı deneyin.
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