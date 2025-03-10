Geleneksel büyük hekim yürüyüşü İstanbul’da yapıldı: ‘Başka bir sağlık sistemi mümkün’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen “geleneksel hekim yürüyüşü”, dün İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde başladı.

TTB Merkez Konseyi ve farklı illerden tabip odaları katılımıyla yapılan yürüyüşe, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) destek verdi.

Yürüyüşte konuşan TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, umutsuzluğa kapılmama çağrısında bulunarak “Bu ülkede 20 yıldır sağlığı bir meta haline getiren ve sağlığı özelleştiren politikalar uygulanıyor. Bu politikaların getirdiği şey halk sağlığı açısından tam bir tahribattır. Ancak umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin tüm bunları değiştirecek fedakâr sağlık emekçileri ve kaynakları var” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “Yaşadığımız otoriter tek adam rejiminin baskıcı uygulamaları nedeniyle biz de nefes alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

TIP BAYRAMI’NDA EYLEM KARARI

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı’nda yeniden iş bırakma kararı aldı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, “İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi.