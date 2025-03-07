Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı!
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.
Peyzaj mimarı Ece Gürel (36), Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulundu.
Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürel'in, tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken, doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü.
Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken, yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Gürel'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gürel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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