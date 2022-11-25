Genç ve parlak bir cilt İçin neler yapmalıyız?

25 Kasım 2022 Cuma, 07:00

Hepimizin arzusu her yaşta zinde, sağlıklı, bakımlı ve güzel görünmektir. Yaşla birlikte yüzde, boyunda, dekolte bölgesinde ve ellerin üzerinde görülen ince-derin kırışıklar ve sarkmalar, kuru ve ışıltısını kaybetmiş deri, tıkalı ve genişlemiş gözenekler hepimizin kabusudur.

Vücudumuzun en büyük organı olan derimizin yaşlanma sürecini sadece genlerimiz belirlemez. Başta güneş, sigara ve hava kirliliği fibroblast denen derinin ana hücrelerinin sayısının ve işlevinin azalmasına, vücut metabolizması sonrası açığa çıkan zararlı maddelerin yığılmasına ve hormonal değişikliklere sebep olarak cildimizdeki yaşlanmayı tetikler.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş, cilt bakımı ve sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ateş'in açıklamaları şöyle:

Kış ayına girdiğimiz bugünlerde, yaz boyunca güneş hasarına maruz kalan cildimizi yenilemek bizim elimizde. Cilde dışarıdan uygulanan kremler daha çok cildin üst tabakasını besler, onarır, ölü derinin atılmasına yardımcı olur. Cildin genç ve sıkı olmasından sorumlu olan hücreler ise cildin orta tabakasında yerleşmişlerdir. Fibroblast adı verilen bu hücrelerin sentezledikleri kollajen, elastin ve retiküler lifler cildin genç ve ışıltılı görüntüsünden sorumludur.

Mezolift yöntemiyle cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, somon, DMAE ve aminoasitler cildin orta tabakasına minik iğnelerle uygulanır. Antioksidanlar dokudaki oksidatif stresle mücadele ederken, vitaminler ve mineraller cilt yapısının kuvvetlenmesinde, aminoasitler protein zincirlerinin oluşmasında görev alır. Somon ve DMAE dokunun kollajen rezervinin artırılmasında rol oynar. Hyaluronik asit derinin nem tutma kapasitesini arttıran bir doku yapıtaşıdır. Görüldüğü üzere her maddenin doku yenilenmesinde görevi farklıdır.

Kişinin cildinin durumuna ve ihtiyacına göre mezolift enjeksiyonları, 15 günlük aralıklarla PRP ve gereğinde lazer tedavisiyle kombine edilerek 3-6 seans uygulanır. Uygulama öncesi cilde lokal anestezik krem sürülür. Kişinin cilt yapısına ve deformitesine özel olarak hazırlanan karışımlar çok küçük ve ince iğnelerle cilt içine verilir. Uygulama bölgelerinin sayısına bağlı olarak değişmekle beraber, her seans ortalama yarım saat sürmektedir. Mezolift sonuçları ikinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlar. Tedavi bittikten sonra bile ciltte yenileyici etkisi devam eder.