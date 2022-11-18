Kış aylarına girerken nasıl cilt bakımı yapmalıyız?

18 Kasım 2022 Cuma, 07:00

Hava sıcaklıklarının giderek azalması, ciltlerimizde kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve dolayısıyla kuruluğa neden olur. Yapılan araştırmalar kış aylarında, cilt kuruluğunun 10 kat artığını göstermektedir.

Özellikle yazın güneş, sıcak havalar ve denizden yıpranan aynı zamanda mevsim geçişinden dolayı kuruyan ciltlerimiz için kış aylarında yapacağımız bakımlar çok önemlidir. Soğuk havalarda su tüketimi de azalmaktadır. Ama cildin nemini koruması için yeteri miktarda günlük su tüketimi de gerekmektedir. Çünkü bu aylarda cilt en çok neme ihtiyaç duyacaktır. Nemsiz kalan cilt cansız, soluk ve yorgun görünür. Gergin ve hassaslaşır. İnce çizgiler ve kırışıklıklar çok daha belirgin hale gelir.

Cilt ve Güzellik Uzmanı Meltem Öztürk, konuya ilişkin önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

Pofesyonel bakımlar için, Ciltte tahribat yaratarak onarım sağlayan medikal bakımları tamda bu aylarda önermekteyiz. Hem yazın hasarlanan cildin onarımı hem de cildin kalitesini artırmaya yönelik yapılan Lazerle cilt soyma işlemleri, derin kimyasal ve asit peelingleri gibi işlemler bu mevsimde tercih edilmelidir.

Kış aylarında evde dikkat edebileceğiniz cilt bakım tüyolarımız ise şu şekildedir: