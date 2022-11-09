Kış ayında nasıl cilt bakımı yapmalıyız? Nelere önem vermeliyiz?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Güzellik Uzmanı Meltem Öztürk, kış ayında yapılacak olan cilt bakımının önemine ilişkin uyarılarda bulundu.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

Retinol; bir A vitamini bileşiğidir. Uzun yıllardır (20 yıldan fazla) hem akne tedavisi hemde antiaging uygulamalarda sıklıkla uzmanlar tarafından kullanılmaktadır.

Genel adı ile bilinen retinoller; cilde fayda sağlaması için cildin kalitesini belirleyen dermis tabakasına yani fiproblastların, kolajen yapıların bulunduğu tabakaya kadar inmesi gerekir. Ancak retinoik asit formunda olurlar ise doğrudan cildin alt katmanında çalışabilir ve bu ürünlerin de kullanımı düzgün yönetilmez ise oldukça fazla tahrişe yol açar ve ciddi anlamda cilt problemleri görülebilir.

Eğer kullanılan retinol türü; retinaldehit formunda olur ise; tek aşamalı olarak cildin dermis/orta tabakasında çalışmaya başlar ve tahriş oldukça az görülür. Kısa vadede güzel etikler gözlemlenir.

Son dönemde sıklıkla duyduğumuz 3. Jenerasyon retinollerde ise; retinol kullanıma bağlı olarak etki hemen görülmeye başlar fakat cilt aynı zamanda exfolasyonda olur bu nedenle kullanımı profesyonel bir destek gerektirebilir.

Özet olarak; Yaşlanma Karşıtı Retinol kullanılırken;

Aha, bha, pha gibi asitlerin kullanımını önermiyoruz.

C vitamini mutlaka kontrollü kullanılmalıdır.

Mutlaka 50 spf ve koruyuculuğuna güvendiğiniz bir güneş koruma kullanmalısınız.

Kojik asit, azelaic asit gibi asitli ürünlerin kullanımını önermiyoruz.

Etki görülmesi için min. 4 hafta düzenli kullanılmalıdır. Ama ilk kullanımda haftada 1, sonraki haftalarda haftada 2 ve daha sonra gün sayısı artırılarak ilerlenilmesini öneriyoruz.

Bu süreçte agresif peelinglerden lütfen kaçının.

Hamilelerin kesinlikle kullanımı önermiyoruz ama genel olarak hamile kadınlarımız; cilt bakım ürünlerini doktorlarına danışarak kullanmalıdır.

Akşam kullandıktan sonra ertesi sabah mutlaka güçlü bir nemlendirici ile yada uygulamadan 1 saat sonra güçlü bir nemlendirici oluşabilecek cilt hasarını onarmak için kullanılmalıdır.