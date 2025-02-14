Gençlerde kalp krizi artıyor! Uzmanlardan enerji içeceği uyarısı: 'Zehirden hiçbir farkı yok'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:12

Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliği artan enerji içecekleri konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin içerdiği yüksek kafein ve şeker miktarı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

"ÖLÜMCÜL RİTİM BOZUKLUKLARINA SEBEP OLABİLİR"

Enerji içeceklerinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Mehdi Onaç, içeriğindeki yüksek kafein oranının kalp hızını artırarak tansiyon ve aritmi riskini yükselttiğini söyledi. "Aritmi, gençlerde sık kullanıma bağlı olarak ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet verebilir. Bunun nedeni içeriğindeki yüksek kafein miktarıdır" diyen Dr. Onaç, ayrıca enerji içeceklerinin yüksek şeker oranı nedeniyle kolesterol dengesini bozarak insülin direncine ve ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabete yol açabileceğini vurguladı.

"GENÇLERDE ANKSİYETE VE PANİK ATAK GÖRÜLEBİLİR"

Enerji içeceklerinin psikolojik etkilerine de değinen Dr. Onaç, gençlerin daha uzun süre uyanık kalabilmek için bu içecekleri tükettiğini, ancak bunun melatonin seviyesini düşürerek uykusuzluğa sebep olduğunu ifade etti. Uykusuzluk sonucunda gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atak gibi sorunlar görülebileceğine dikkat çeken uzman doktor, ayrıca enerji içeceklerinin susuzluk hissini baskılayarak böbrek yetmezliği ve karaciğer hasarına neden olabileceğini belirtti.

"ZEHİRDEN FARKSIZ"

Enerji içeceklerinin aşırı tüketildiğinde ve bağımlılık haline geldiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Dr. Onaç, "Aslında enerji içeceği tamamen bir zehir. Özellikle kalp hastaları, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlar ile psikolojik sorunlar yaşayan hastaların kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Ayrıca gebelerin de enerji içeceği, alkol ve sigaradan uzak durması büyük önem taşıyor" dedi.

"DOĞAL YOLLARLA ENERJİ ALINABİLİR"

Gençlerin enerjik kalmak için doğal yöntemlere yönelmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Onaç, düzenli fiziksel egzersizin en etkili çözüm olduğunu belirtti. Haftada 150 dakika orta tempolu koşu, bisiklet sürme, yüzme ve ip atlama gibi kardiyovasküler egzersizlerin uzun vadede kalp sağlığı açısından faydalı olduğunu söyledi. Dr. Onaç, ayrıca düzenli uyku ve 200 mikrogramı geçmeyecek şekilde kafein tüketiminin de doğal enerji kaynakları olduğunu belirtti.

"GENÇLERDE KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR"

Genç nüfus arasında kalp krizi riskinin arttığını ifade eden Dr. Onaç, enerji içeceği tüketiminin bu riski yükselttiğini söyledi. "Gençlerde kalp krizi ihtimalini düşük bekleriz ancak enerji içeceği ve uyarıcı maddeler bu riski artırıyor. Ailede genetik yatkınlık, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam gibi faktörler de eklenirse, bu hastaların enerji içeceğinden kesinlikle uzak durması gerekiyor. Alkolle karıştırılmasını da kesinlikle istemiyoruz. Zehirden hiçbir farkı yok" dedi.