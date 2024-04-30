Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:35

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:35

Kayseri’den İstanbul’a yürüyerek gideceğini belirten ve yolda dönem dönem canlı yayınlar gerçekleştiren Neşet Turan, Aksaray’da bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Peki, Neşet Turan kimdir? Enerji içeceği videosuyla tanınan fenomen Neşet Turan neden öldü?

NEŞET TURAN KİMDİR?

Sosyal medyada yayınladığı ‘enerji içeceği’ videoları ile fenomen hale gelen Turan, ürünlere farklı isimler vererek kısa süreli videolar çekiyordu. 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış ve popülerliğini her geçen gün artırmıştı. Son olarak arkadaşları ile Kayseri’den İstanbul’a yürüyerek gitme kararı alan Turan, yolculuğu esnasında da canlı yayınlar gerçekleştiriyordu. Aksaray’da kamyonun çarpması ile ağır yaralanan Neşet Turan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

NEŞET TURAN NEDEN ÖLDÜ?

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı. 2 arkadaşı ile güzergah boyunca ilerleyen Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şoför jandarma tarafından aranıyor. Öte yandan cenazenin işlemler sonrası memleketi Kayseri'ye götürüleceği öğrenildi.