Gençlik iksiri bu bitki botoks etkisi yapıyor!
Prof. Dr. Vefik Arıca, Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi aronyanın yapılan son bilimsel araştırmalarda yüzde botoks etkisi yaptığının ortaya çıktığını belirterek, "Özellikle yüz bölgesini yüksek miktarda nemlendirerek cilde renk katar, en az 10 yıl gençleştirir” dedi.
Prof. Dr. Vefik Arıca, aronyanın özellikle yüksek antioksidan içeriği ile hücre yenilemesini sağlaması gibi bir takım faydaları olduğunu ifade etti.
Aronya meyvesinin adete gençlik iksiri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arıca, "Son bilimsel yayınlarda ciltte, yüzde botoks etkisi yaptığı, bir kolajen deposu olduğu belirtiliyor. Süper meyve olarak adlandırılıyor. Yalova ve bölgesinde yetişen aronya meyvesini yediğimizde, özellikle merhemlerini, kremlerini kullandığımızda cilt en az 10 yaş gençleşiyor. Cildi nemlendiriyor. Ciltteki o hücresel yapılanmayı güçlendirdiği ve kolojen deposunu sıklaştırdığı biliniyor. Böylelikle yüzümüze aynı botoks olmuş gibi etkisi vardır. Gençlik iksiri bu süper Yalova aronyası. Özellikle yüz bölgesini yüksek miktarda nemlendirerek cilde renk katar, en az 10 yıl gençleştirir" dedi.
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