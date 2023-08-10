Uzmanı uyardı: ‘Sahte botoks ölüme neden olabilir’

Yayınlanma: 10.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 07:00

Botoks ve dolgunun dünyada en çok yapılan estetik işlemler arasında yer aldığını belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, talep artışına paralel olarak son dönemde görülme sıklığı artan sahte botoks ve dolgu uygulamaları hakkında uyarılarda bulundu.

Hastanelerde yatmadan yapılabilmesinin botoks ve dolgu işlemlerinin daha da fazla popüler olmasına neden olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yakup Çil, “Botoks ve dolgu işlemleri sonrası kişilerin işlerine hemen dönebilmesi de bu işlemlere olan ilgiyi artırmaktadır. Botoks kasların geçici olarak felç edilmesini sağlayan bir ilaçtır. Laboratuvar ortamında üretilen bu ilaç soğuk zincir adı verilen, soğuk ortamlarda taşınarak ilacın yapılacağı sağlık kuruluşlarına ulaştırılmaktadır Eğer soğuk taşıma ortamları sağlanmadan taşınırsa, botoks etkisiz hale gelebilmektedir” diye konuştu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yıllar içerisinde yüz bölgesinde meydana gelen kırışıklıklar için yaygın olarak kullanılan botoksun aşırı el ve koltuk altı terlemesi gibi çok değişik amaçlar için de kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Çil, botoks yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Botoks, uygun sağlık kuruluşlarında yapılması gereken bir işlemdir. Tüm ilaçlar gibi bu konuda eğitimli sağlık çalışanları tarafından uygulanması gereken bir ilaçtır. Üretimi yüksek teknoloji gerektiren bu ilacın birim fiyatı yüksektir. Birim fiyatının yüksekliği nedeniyle ilacın sahtesi üretilerek satılabilmektedir. Ayrıca soğuk zincirle taşınması gereken ilaç, hiçbir kurala uyulmadan taşınarak satılabilmektedir. Sahte ilaçların ilgili kurumlarca denetim ve kontrolü de yapılamamaktadır.”

ALERJİK REAKSİYONLARA DİKKAT

Prof. Dr. Çil, sahte botoksun yol açtığı tehlikeleri ise şöyle anlattı:

“Öncelikle üretim ve taşınma kurallarına uyulmadan üretilen bir ilacın yapılan kişide sağlanması istenen etkiyi ortaya çıkarması mümkün olamamaktadır. En büyük tehlike ise sahte ilaçlara karşı meydana gelebilecek alerjik reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar cilt kızarıklığından, hayatı tehdit eden ve anafilaksi adı verilen çok ciddi alerjik reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Anafilaksi vücudun ilaca karşı verdiği ileri derece alerjik reaksiyondur ve zamanında tedavi edilemediği takdirde kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle basit bir işlem gibi gözüken uygulamanın kişinin ölümüne kadar yol açabilecek sağlık sorunları oluşturabileceğini akılda bulundurmak gerekir.”

Dolgu materyallerinin normalde vücutta bulunan yapı taşlarının benzerlerinin laboratuvar ortamında üretilmesinden oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Çil, “Bu materyaller eğer uygun olmayan ortamda üretilmiş ve sahteyse etkisi beklenilen gibi olmamaktadır. Botoks işleminde anlatılan hafif alerjik reaksiyondan, kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilecek çok ciddi alerjik reaksiyonlara kadar oluşabilecek olumsuz sonuçlar sahte dolgu ürünleriyle de meydana gelebilir. Sonuç olarak, botoks ve dolgu çok yaygın olarak yapılan ameliyat dışı estetik işlemler olup, uygun merkezlerde, bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılması gereken ilaçlardır” diye konuştu.